Чому цивільних не допускають до турніру M13 FIGHTS: пояснення організатора

За словами Грота, для військового принципово важливо змагатися з людиною, яка має аналогічний досвід. Саме це відрізняє формат M13 FIGHTS від класичних спортивних змагань, де бійці можуть виходити ринг проти цивільних спортсменів.

"Військовий, який отримує бойовий досвід, поранення, втрати своїх друзів, - після цього складно спарингувати чи виступати проти людини, яка через це не проходила", - зазначив він.

Грот підкреслив, що турнір створює середовище, де всі учасники пройшли схожий шлях і розуміють один одного.

"Йому максимально комфортно битися проти рівного собі й отримувати програш від рівного, а не від цивільної людини", - пояснив ветеран.

Крім того, такі змагання дають можливість безпечно каналізувати накопичені емоції та агресію.

Засновник ліги наголосив, що будь-які непорозуміння між військовими мають вирішуватися виключно спортивним шляхом, а не за допомогою зброї.

"Якщо між своїми конфлікт вийшов за рамки слів - вирішуйте це на голих кулаках у нас у лізі чи один на один у підрозділах, але без зброї", - підсумував Артем Грот.