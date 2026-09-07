Сыграет ли Плотницкий: сборная Украины по волейболу объявила заявку на Евро-2026
Мужская сборная Украины по волейболу определилась с окончательным ростером на предстоящий чемпионат Европы-2026. Тренерский штаб во главе с Раулем Лосано отсеял четырех исполнителей из расширенного списка и сформировал заявку из 14 игроков.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Суспільне Спорт".
Потери лидеров и кадровые решения
Вне итоговой заявки национальной команды оказались связующий Виталий Щитков, диагональный Александр Бойко, центральный блокирующий Андрей Челеняк и доигровщик Александр Наложный. Кроме того, из-за проблем со здоровьем "сине-желтым" не поможет один из ключевых игроков - доигровщик Илья Ковалев, который в 2023 году вместе с командой дошёл до четвертьфинала Евро.
В то же время шанс выступить на чемпионате Европы получили сразу четыре дебютанта: Максим Тонконог, Дмитрий Янчук, Денис Велецкий и Ярослав Пампушко. Также в состав вернулся центральный блокирующий Максим Дрозд, который пропустил предыдущий континентальный турнир из-за травмы.
Окончательный состав сборной Украины:
- Связующие: Юрий Синица ("Гэбэй", Китай), Сергей Евстратов ("Университатя Крайова", Румыния)
- Диагональные: Василий Тупчий ("Барком-Кажани"), Максим Тонконог ("Лубе Чивитанова", Италия)
- Доигровщики: Олег Плотницкий ("Перуджа", Италия), Дмитрий Янчук ("Панатинаикос", Греция), Евгений Кисилюк ("Сталь Ниса", Польша), Тимофей Полуян ("Ницца", Франция)
- Блокирующие: Юрий Семенюк ("Проект Варшава", Польша), Владислав Щуров ("Барком-Кажани"), Максим Дрозд, Денис Велецкий (оба - "Эпицентр-Подоляне")
- Либеро: Ярослав Пампушко ("Барком-Кажани"), Александр Бойко ("Югострой", Чехия)
Соперники на групповом этапе
34-й чемпионат Европы по волейболу среди мужчин пройдет с 9 по 27 сентября 2026 в 7 городах Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. Европейское первенство в четвертый раз подряд будет проводиться в четырех странах с участием 24 национальных сборных.
Украина на первом этапе сыграет в группе В в болгарской Софии. Свой путь на турнире наша сборная начнет в четверг, 10 сентября, поединком против команды Израиля. Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.
Кроме израильтян соперниками подопечных Рауля Лосано в групповом раунде станут сборные Северной Македонии, Болгарии, Португалии и Польши.
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