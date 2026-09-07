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Другое 07 сентября 2026, 12:14

Сыграет ли Плотницкий: сборная Украины по волейболу объявила заявку на Евро-2026

Рауль Лосано взял на чемпионат 14 волейболистов, а дебютировать смогут сразу четверо
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сборная Украины по волейболу (фото: volleyballworld.com)
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Мужская сборная Украины по волейболу определилась с окончательным ростером на предстоящий чемпионат Европы-2026. Тренерский штаб во главе с Раулем Лосано отсеял четырех исполнителей из расширенного списка и сформировал заявку из 14 игроков.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Потери лидеров и кадровые решения

Вне итоговой заявки национальной команды оказались связующий Виталий Щитков, диагональный Александр Бойко, центральный блокирующий Андрей Челеняк и доигровщик Александр Наложный. Кроме того, из-за проблем со здоровьем "сине-желтым" не поможет один из ключевых игроков - доигровщик Илья Ковалев, который в 2023 году вместе с командой дошёл до четвертьфинала Евро.

В то же время шанс выступить на чемпионате Европы получили сразу четыре дебютанта: Максим Тонконог, Дмитрий Янчук, Денис Велецкий и Ярослав Пампушко. Также в состав вернулся центральный блокирующий Максим Дрозд, который пропустил предыдущий континентальный турнир из-за травмы.

Окончательный состав сборной Украины:

  • Связующие: Юрий Синица ("Гэбэй", Китай), Сергей Евстратов ("Университатя Крайова", Румыния)
  • Диагональные: Василий Тупчий ("Барком-Кажани"), Максим Тонконог ("Лубе Чивитанова", Италия)
  • Доигровщики: Олег Плотницкий ("Перуджа", Италия), Дмитрий Янчук ("Панатинаикос", Греция), Евгений Кисилюк ("Сталь Ниса", Польша), Тимофей Полуян ("Ницца", Франция)
  • Блокирующие: Юрий Семенюк ("Проект Варшава", Польша), Владислав Щуров ("Барком-Кажани"), Максим Дрозд, Денис Велецкий (оба - "Эпицентр-Подоляне")
  • Либеро: Ярослав Пампушко ("Барком-Кажани"), Александр Бойко ("Югострой", Чехия)

Соперники на групповом этапе

34-й чемпионат Европы по волейболу среди мужчин пройдет с 9 по 27 сентября 2026 в 7 городах Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. Европейское первенство в четвертый раз подряд будет проводиться в четырех странах с участием 24 национальных сборных.

Украина на первом этапе сыграет в группе В в болгарской Софии. Свой путь на турнире наша сборная начнет в четверг, 10 сентября, поединком против команды Израиля. Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.

Кроме израильтян соперниками подопечных Рауля Лосано в групповом раунде станут сборные Северной Македонии, Болгарии, Португалии и Польши.

Ранее мы писали, что сборная Украины по баскетболу совершила рывок в рейтинге ФИБА после громких побед в отборе на ЧМ-2027.

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