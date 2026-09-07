Чи зіграє Плотницький: збірна України з волейболу оголосила заявку на Євро-2026

Втрати лідерів та кадрові рішення

Поза підсумковою заявкою національної команди опинилися пасуючий Віталій Щитков, діагональний Олександр Бойко, блокувальник Андрій Челеняк і догравальник Олександр Наложний. Крім того, через проблеми зі здоров'ям "синьо-жовтим" не допоможе один із ключових виконавців – догравальник Ілля Ковальов, який у 2023 році виходив із командою до чвертьфіналу Євро.

Водночас шанс виступити на чемпіонаті Європи отримали одразу чотири дебютанти: Максим Тонконог, Дмитро Янчук, Денис Велецький та Ярослав Пампушко. Також до складу повернувся блокувальник Максим Дрозд, який пропустив попередню континентальну першість через травму.

Остаточний склад збірної України:

Пасуючі: Юрій Синиця ("Гебей", Китай), Сергій Євстратов ("Університатя Крайова", Румунія)

Юрій Синиця ("Гебей", Китай), Сергій Євстратов ("Університатя Крайова", Румунія) Діагональні: Василь Тупчій ("Барком-Кажани"), Максим Тонконог ("Лубе Чівітанова", Італія)

Василь Тупчій ("Барком-Кажани"), Максим Тонконог ("Лубе Чівітанова", Італія) Догравальники: Олег Плотницький ("Перуджа", Італія), Дмитро Янчук ("Панатінаїкос", Греція), Євген Кісілюк ("Сталь Ниса", Польща), Тимофій Полуян ("Ніцца", Франція)

Олег Плотницький ("Перуджа", Італія), Дмитро Янчук ("Панатінаїкос", Греція), Євген Кісілюк ("Сталь Ниса", Польща), Тимофій Полуян ("Ніцца", Франція) Блокувальники: Юрій Семенюк ("Проєкт Варшава", Польща), Владислав Щуров ("Барком-Кажани"), Максим Дрозд, Денис Велецький (обидва – "Епіцентр-Подоляни")

Юрій Семенюк ("Проєкт Варшава", Польща), Владислав Щуров ("Барком-Кажани"), Максим Дрозд, Денис Велецький (обидва – "Епіцентр-Подоляни") Ліберо: Ярослав Пампушко ("Барком-Кажани"), Олександр Бойко ("Югострой", Чехія)

Суперники на груповому етапі

34-й чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків пройде з 9 по 27 вересня 2026 року в 7 містах Італії, Болгарії, Румунії та Фінляндії. Європейська першість учетверте поспіль проводитиметься в чотирьох країнах за участю 24 національних збірних.

Україна на першому етапі зіграє в групі В у болгарській Софії. Свій шлях на турнірі наша збірна розпочне у четвер, 10 вересня, поєдинком проти команди Ізраїлю. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Окрім ізраїльтян, суперниками підопічних Рауля Лосано у груповому раунді стануть збірні Північної Македонії, Болгарії, Португалії та Польщі.