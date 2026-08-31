Через 18 лет: гимнастка Кристина Пограничная объявила о завершении карьеры

Эмоциональное признание гимнастки

Пограничная призналась, что решение об уходе из большого спорта далось ей непросто, ведь за этим шагом стоят годы тяжелого труда, победы, травмы и поражения.

"Я завершаю карьеру в большом спорте. Я долго решалась на это решение и подбирала правильные слова, ведь это очень значимый момент в моей жизни. За ним стоит огромная часть моего пути, много лет труда, переживаний, травм, побед и поражений", - написала Кристина.

Спортсменка также подчеркнула, что все это время ее держали в спорте три главных вещи: любовь к гимнастике, любовь к Украине и поддержка родных.

От первых шагов к национальной сборной

Путь Кристины в художественной гимнастике начался в 2008 году, когда она 5-летней девочкой впервые пришла в тренировочный зал. В 2010 году состоялся ее международный дебют в Венгрии, а уже с 2016 года она стала частью юниорской сборной Украины, впоследствии пробившись и в состав взрослой национальной команды.

В своем сообщении Пограничная выразила особую благодарность первым наставникам и личному тренеру Ирине Рудий, хореографу Анне Сопруновой, а также родителям и фанатам.

"10 лет пребывания в национальной сборной, помимо всего прочего, стали серьезным испытанием достоинства и верности ценностям. Кажется, справилась... Я с вами не прощаюсь, а смело иду в новые этапы своей жизни", - подытожила гимнастка.