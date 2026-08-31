Через 18 років: гімнастка Христина Погранична оголосила про завершення кар'єри
Українська гімнастка Христина Погранична офіційно оголосила про завершення виступів у великому спорті. Спортсменка також підбила підсумки довгого та насиченого шляху в художній гімнастиці.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку Христини Пограничної.
Емоційне зізнання гімнастки
Погранична зізналася, що рішення про відхід із великого спорту далося їй непросто, адже за цим кроком стоять роки важкої праці, перемога, травми та поразки.
"Я завершую кар’єру у великому спорті. Я довго наважувалася на це рішення й підбирала правильні слова, адже це дуже вагомий момент у моєму житті. За ним стоїть величезна частина мого шляху, багато років праці, переживань, травм, перемог і поразок", - написала Христина.
Спортсменка також підкреслила, що весь цей час її тримали в спорті три головні речі: любов до гімнастики, любов до України та підтримка рідних.
Від перших кроків до національної збірної
Шлях Христини в художній гімнастиці розпочався у 2008-му році, коли вона 5-річною дівчинкою вперше прийшла до тренувальної зали. У 2010-му році відбувся її міжнародний дебют в Угорщині, а вже з 2016-го року вона стала частиною юніорської збірної України, згодом пробившись і до складу дорослої національної команди.
У своєму дописі Погранична висловила особливу вдячність першим наставникам та особистому тренеру Ірині Рудій, хореографу Анні Сопруновій, а також батькам і фанатам.
"10 років перебування в національній збірній, крім усього іншого, стали серйозним випробуванням гідності та вірності цінностям. Здається, впоралася... Я з вами не прощаюся, а сміливо йду у нові етапи свого життя", - підсумувала гімнастка.
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