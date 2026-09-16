Будет больше спринтов: Формула-1 официально объявила календарь на следующий сезон
Формула-1 объявила календарь чемпионата мира на 2027 год. В общей сложности в королевских преегонах запланировано 24 Гран-при на следующий сезон.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Формулы-1 .
Важные изменения в списке Гран-при
Первую гонку сезона впервые с 2024 года примет Бахрейн. Гран-при Бахрейна состоится 12-14 марта. Также на этой трассе будут проходить предсезонные тесты в конце февраля.
Следует отметить, что количество спринтерских уикендов вырастет с шести до десяти.
Также в календарь вернутся Португалия и Турция. Гонка в Портимау запланирована на 18-20 июня, а этап в Стамбуле – на 1-3 октября. Оба Гран-при в последний раз проводились в чемпионате 2021 года.
Также произошла и потеря – Гран-при Нидерландов выбыло из календаря. Соглашение с Зандвортом подошло к концу этого сезона.
Полный календарь этапов Формулы-1 на сезон-2027
- 14 марта – Гран-при Бахрейна (Сахир) – со спринтом
- 21 марта – Гран-при Саудовской Аравии (Джидда)
- 4 апреля – Гран-при Австралии (Мельбурн) – со спринтом
- 11 апреля – Гран-при Японии (Сузука) – со спринтом
- 18 апреля – Гран-при Китая (Шанхай)
- 2 мая – Гран-при Майами (США)
- 23 мая – Гран-при Канады (Монреаль) – со спринтом
- 6 июня – Гран-при Монако (Монте-Карло) – со спринтом
- 20 июня – Гран-при Португалии (Портимау)
- 4 июля – Гран-при Великобритании (Сильверстоун) – со спринтом
- 11 июля – Гран-при Австрии (Шпильберг)
- 25 июля – Гран-при Бельгии (Спа-Франкоршам)
- 1 августа – Гран-при Венгрии (Будапешт)
- 5 сентября – Гран-при Италии (Монца) – со спринтом
- 12 сентября – Гран-при Испании (Мадрид)
- 26 сентября – Гран-при Азербайджана (Баку)
- 3 октября – Гран-при Турции (Стамбул)
- 10 октября – Гран-при Сингапура (Марина-Бэй)
- 24 октября – Гран-при США (Остин)
- 31 октября – Гран-при Мексики (Мехико)
- 7 ноября – Гран-при Сан-Паулу (Бразилия) – со спринтом
- 20 ноября – Гран-при Лас-Вегаса (США)
- 5 декабря – Гран-при Катара (Лусаил) – со спринтом
- 12 декабря – Гран-при Абу-Даби (Яс-Марина) – со спринтом
Следует отметить, что ситуация с некоторыми Гран-при зависит от ситуации вокруг конфликта США и Ирана.
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