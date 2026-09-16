Будет больше спринтов: Формула-1 официально объявила календарь на следующий сезон

Важные изменения в списке Гран-при

Первую гонку сезона впервые с 2024 года примет Бахрейн. Гран-при Бахрейна состоится 12-14 марта. Также на этой трассе будут проходить предсезонные тесты в конце февраля.

Следует отметить, что количество спринтерских уикендов вырастет с шести до десяти.

Также в календарь вернутся Португалия и Турция. Гонка в Портимау запланирована на 18-20 июня, а этап в Стамбуле – на 1-3 октября. Оба Гран-при в последний раз проводились в чемпионате 2021 года.

Также произошла и потеря – Гран-при Нидерландов выбыло из календаря. Соглашение с Зандвортом подошло к концу этого сезона.

Полный календарь этапов Формулы-1 на сезон-2027

14 марта – Гран-при Бахрейна (Сахир) – со спринтом

21 марта – Гран-при Саудовской Аравии (Джидда)

4 апреля – Гран-при Австралии (Мельбурн) – со спринтом

11 апреля – Гран-при Японии (Сузука) – со спринтом

18 апреля – Гран-при Китая (Шанхай)

2 мая – Гран-при Майами (США)

23 мая – Гран-при Канады (Монреаль) – со спринтом

6 июня – Гран-при Монако (Монте-Карло) – со спринтом

20 июня – Гран-при Португалии (Портимау)

4 июля – Гран-при Великобритании (Сильверстоун) – со спринтом

11 июля – Гран-при Австрии (Шпильберг)

25 июля – Гран-при Бельгии (Спа-Франкоршам)

1 августа – Гран-при Венгрии (Будапешт)

5 сентября – Гран-при Италии (Монца) – со спринтом

12 сентября – Гран-при Испании (Мадрид)

26 сентября – Гран-при Азербайджана (Баку)

3 октября – Гран-при Турции (Стамбул)

10 октября – Гран-при Сингапура (Марина-Бэй)

24 октября – Гран-при США (Остин)

31 октября – Гран-при Мексики (Мехико)

7 ноября – Гран-при Сан-Паулу (Бразилия) – со спринтом

20 ноября – Гран-при Лас-Вегаса (США)

5 декабря – Гран-при Катара (Лусаил) – со спринтом

12 декабря – Гран-при Абу-Даби (Яс-Марина) – со спринтом

Полный календарь Формулы-1 сезона-2027 (Фото: Formula-1)

Следует отметить, что ситуация с некоторыми Гран-при зависит от ситуации вокруг конфликта США и Ирана.