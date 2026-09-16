Буде більше спринтів: Формула-1 офіційно оголосила календар на наступний сезон
Формула-1 оголосила календар чемпіонату світу на 2027-й рік. Загалом в королівських преегонах заплановано 24 Гран-прі на наступний сезон.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Формули-1.
Важливі зміни в переліку Гран-прі
Першу гонку сезону вперше з 2024-го року прийме Бахрейн. Гран-прі Бахрейну відбудеться 12-14 березня. Також на цій трасі проходитимуть передсезонні тести наприкінці лютого.
Варто зазначити, що кількість спринтерських вікендів зросте із шести до десяти.
Також до календаря повернуться Португалія та Туреччина. Гонка в Портімау запланована на 18−20 червня, а етап в Стамбулі - на 1−3 жовтня. Обидва Гран-прі востаннє проводилися у чемпіонаті 2021-го року.
Також відбулась і втрата - Гран-прі Нідерландів вибуло з календаря. Угода із Зандвортом добігла кінця цього сезону.
Повний календар етапів Формули-1 на сезон-2027
- 14 березня - Гран-прі Бахрейну (Сахір) - зі спринтом
- 21 березня - Гран-прі Саудівської Аравії (Джидда)
- 4 квітня - Гран-прі Австралії (Мельбурн) - зі спринтом
- 11 квітня - Гран-прі Японії (Сузука) - зі спринтом
- 18 квітня - Гран-прі Китаю (Шанхай)
- 2 травня - Гран-прі Майамі (США)
- 23 травня - Гран-прі Канади (Монреаль) - зі спринтом
- 6 червня - Гран-прі Монако (Монте-Карло) - зі спринтом
- 20 червня - Гран-прі Португалії (Портімау)
- 4 липня - Гран-прі Великої Британії (Сільверстоун) - зі спринтом
- 11 липня - Гран-прі Австрії (Шпільберг)
- 25 липня - Гран-прі Бельгії (Спа-Франкоршам)
- 1 серпня - Гран-прі Угорщини (Будапешт)
- 5 вересня - Гран-прі Італії (Монца) - зі спринтом
- 12 вересня - Гран-прі Іспанії (Мадрид)
- 26 вересня - Гран-прі Азербайджану (Баку)
- 3 жовтня - Гран-прі Туреччини (Стамбул)
- 10 жовтня - Гран-прі Сінгапуру (Марина-Бей)
- 24 жовтня - Гран-прі США (Остін)
- 31 жовтня - Гран-прі Мексики (Мехіко)
- 7 листопада - Гран-прі Сан-Паулу (Бразилія) - зі спринтом
- 20 листопада - Гран-прі Лас-Вегаса (США)
- 5 грудня - Гран-прі Катару (Лусаїл) - зі спринтом
- 12 грудня - Гран-прі Абу-Дабі (Яс-Марина) - зі спринтом
Варто зазначити, що ситуація із деякими Гран-прі залежить від ситуації навколо конфлікта США та Ірана.
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