Буде більше спринтів: Формула-1 офіційно оголосила календар на наступний сезон

Важливі зміни в переліку Гран-прі

Першу гонку сезону вперше з 2024-го року прийме Бахрейн. Гран-прі Бахрейну відбудеться 12-14 березня. Також на цій трасі проходитимуть передсезонні тести наприкінці лютого.

Варто зазначити, що кількість спринтерських вікендів зросте із шести до десяти.

Також до календаря повернуться Португалія та Туреччина. Гонка в Портімау запланована на 18−20 червня, а етап в Стамбулі - на 1−3 жовтня. Обидва Гран-прі востаннє проводилися у чемпіонаті 2021-го року.

Також відбулась і втрата - Гран-прі Нідерландів вибуло з календаря. Угода із Зандвортом добігла кінця цього сезону.

Повний календар етапів Формули-1 на сезон-2027

14 березня - Гран-прі Бахрейну (Сахір) - зі спринтом

21 березня - Гран-прі Саудівської Аравії (Джидда)

4 квітня - Гран-прі Австралії (Мельбурн) - зі спринтом

11 квітня - Гран-прі Японії (Сузука) - зі спринтом

18 квітня - Гран-прі Китаю (Шанхай)

2 травня - Гран-прі Майамі (США)

23 травня - Гран-прі Канади (Монреаль) - зі спринтом

6 червня - Гран-прі Монако (Монте-Карло) - зі спринтом

20 червня - Гран-прі Португалії (Портімау)

4 липня - Гран-прі Великої Британії (Сільверстоун) - зі спринтом

11 липня - Гран-прі Австрії (Шпільберг)

25 липня - Гран-прі Бельгії (Спа-Франкоршам)

1 серпня - Гран-прі Угорщини (Будапешт)

5 вересня - Гран-прі Італії (Монца) - зі спринтом

12 вересня - Гран-прі Іспанії (Мадрид)

26 вересня - Гран-прі Азербайджану (Баку)

3 жовтня - Гран-прі Туреччини (Стамбул)

10 жовтня - Гран-прі Сінгапуру (Марина-Бей)

24 жовтня - Гран-прі США (Остін)

31 жовтня - Гран-прі Мексики (Мехіко)

7 листопада - Гран-прі Сан-Паулу (Бразилія) - зі спринтом

20 листопада - Гран-прі Лас-Вегаса (США)

5 грудня - Гран-прі Катару (Лусаїл) - зі спринтом

12 грудня - Гран-прі Абу-Дабі (Яс-Марина) - зі спринтом

Повний календар Формули-1 сезону-2027 (Фото: Formula-1)

Варто зазначити, що ситуація із деякими Гран-прі залежить від ситуації навколо конфлікта США та Ірана.