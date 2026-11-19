Аонишики не справился с 198-килограммовым Атамифуджи

В японской Фукуоке состоялись поединки 12-го дня Kyushu Basho-2026. Одной из центральных столкновений стала встреча украинской одежки Аонишики Араты (Данила Явгусишина) с секиваке Атамифуджи.

Японский ришиши, вес которого составляет 198 килограммов, на этот раз оказался сильнее украинца. Атамифуджи сумел навязать Данилу свою борьбу и победил приемом ошидаши, вытеснив соперника за пределы дохьо.

Противостояние имело особое значение для обоих спортсменов. Ранее они дважды встречались в дополнительных поединках за чемпионство – на январском Hatsu Basho и июльском Nagoya Basho. В обоих случаях побеждал Аонишики. До этой стычки преимущество украинца в личных встречах составляло 6:2.

После поражения Данило имеет баланс 6-6. Чтобы завершить турнир с положительным результатом качи-коши, ему необходимо одержать по меньшей мере две победы в трех оставшихся поединках.

Вакамотогарю сохраняет лидерство, Оносато и Хосеру побеждают

Лидером турнира после 12-го дня остается японский маегашир Вакамотогарю. Он одержал 11 побед и потерпел лишь одно поражение. В очередной схватке сумоист победил комусуби Йосинофуджи.

Ближайшим преследователем лидера является йокодзун Оносато, который имеет десять побед и два поражения. На этот раз он одолел одежду Киришему.

Еще один йокодзун, монгол Хосеру, также праздновал победу - он оказался сильнее секивака Фуджинокаву. В его активе теперь семь побед.

Атамифуджи и казахстанец Кинбозан также по десять побед и два поражения и остаются среди главных претендентов на титул.

Следующий соперник Аонишики – йокодзуна Хосерю

В пятницу, 20 ноября, Аонишики ждет встреча с монгольским йокодзуной Хосерю. Для украинца это будет уже восьмое противостояние с этим соперником.

Предварительные результаты в пользу Даниила: он победил Хосеру в шести из семи очков. В то же время, следующий поединок будет иметь важное значение для обоих сумоистов.

Kyushu Basho продлится до 22 ноября. В рамках турнира каждый участник должен провести 15 стычек.