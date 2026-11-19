Аонішікі не впорався з 198-кілограмовим Атаміфуджі

У японській Фукуоці відбулися поєдинки 12-го дня Kyushu Basho-2026. Однією з центральних сутичок стала зустріч українського одзекі Аонішікі Арати (Данила Явгусишина) із секиваке Атаміфуджі.

Японський рікіші, вага якого становить 198 кілограмів, цього разу виявився сильнішим за українця. Атаміфуджі зумів нав’язати Данилу свою боротьбу та переміг прийомом ошідаші, витіснивши суперника за межі дохйо.

Протистояння мало особливе значення для обох спортсменів. Раніше вони двічі зустрічалися у додаткових поєдинках за чемпіонство - на січневому Hatsu Basho та липневому Nagoya Basho. В обох випадках перемагав Аонішікі. До цієї сутички перевага українця в особистих зустрічах становила 6:2.

Після поразки Данило має баланс 6-6. Щоб завершити турнір із позитивним результатом качі-коші, йому необхідно здобути щонайменше дві перемоги в трьох поєдинках, які залишилися.

Вакамотогарю зберігає лідерство, Оносато та Хосьорю перемагають

Лідером турніру після 12-го дня залишається японський маегашіра Вакамотогарю. Він здобув 11 перемог і зазнав лише однієї поразки. У черговій сутичці сумоїст переміг комусубі Йосінофуджі.

Найближчим переслідувачем лідера є йокодзуна Оносато, який має десять перемог і дві поразки. Цього разу він здолав одзекі Кірішіму.

Ще один йокодзуна, монгол Хосьорю, також святкував перемогу - він виявився сильнішим за секиваке Фуджінокаву. У його активі тепер сім перемог.

Атаміфуджі та казахстанець Кінбозан також мають по десять перемог і дві поразки та залишаються серед головних претендентів на титул.

Наступний суперник Аонішікі - йокодзуна Хосьорю

У п’ятницю, 20 листопада, на Аонішікі чекає зустріч із монгольським йокодзуною Хосьорю. Для українця це буде вже восьме протистояння з цим суперником.

Попередні результати на користь Данила: він переміг Хосьорю в шести з семи очних сутичок. Водночас наступний поєдинок матиме важливе значення для обох сумоїстів.

Kyushu Basho триватиме до 22 листопада. У межах турніру кожен учасник має провести 15 сутичок.