Аонишики вернулся на победный путь, Шиши снова проиграл: итоги 5 дня на Kyushu Basho

Аонишики прервал серию поражений

Украинец Даниил Аонишики Явгусишин вернулся на победный путь в пятый день Kyushu Basho-2026. Его соперником стал японец Хакунофуджи, которого представитель Украины одолел благодаря приему шитате-наге.

Для Аонишики это третья победа на турнире. Ранее он уступил Хироки Асаноями и Фуджироги, но побеждал Йошинофуджи и Уру. После трети преодоленного турнирного пути в его активе три победы и два поражения.

Особый вес результату прибавляет история личных встреч: к этому поединку украинец выиграл шесть из семи стычек против Хакунофуджи. Теперь он улучшил этот показатель.

Шиши потерпел четвертое поражение подряд

Не удалось прервать неудачную серию другому украинскому сумоисту - Сергею Соколовскому, выступающему под именем Шиши Масару.

В пятый день соревнований он встретился с японцем Нишикифуджи и снова оставил дохе побежденным. Для украинца это уже четвертое поражение на старте турнира. Ранее он уступил Асакорю, Таканошу и Ого.

После пяти соревновательных дней Шиши пока не имеет ни одной победы. Следующая схватка станет для него очередной возможностью прервать неудачную серию.

Хошорю проиграл в третий раз подряд, Атамифуджи продолжает лидировать

Среди других результатов пятого дня стоит отметить очередную неудачу монгольского йокодзуна Хошорю. Он уступил японцу Фуджисеюну, потерпев третье поражение подряд. Другой йокодзун, Оносато, победил Уру и одержал четвертую победу на турнире.

Одзеки Киришима одолел Асанояму, а Котодзакура оказался сильнее Такаяса. Единственным сумоистом, после пяти дней сохранившим стопроцентный результат, остался японский секиваке Атамифуджи - он победил Фуджинокаву.

Kyushu Basho-2026 продлится до 22 ноября. Участники турнира должны провести по 15 стычек.