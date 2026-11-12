Аонішікі повернувся на переможний шлях, Шіші знову програв: підсумки 5 дня на Kyushu Basho

Аонішікі перервав серію поразок

Українець Данило Аонішікі Явгусишин повернувся на переможний шлях у п’ятий день Kyushu Basho-2026. Його суперником став японець Хакунофуджі, якого представник України здолав завдяки прийому шитате-наге.

Для Аонішікі це третя перемога на нинішньому турнірі. Раніше він поступився Хірокі Асаноямі та Фуджірьоґі, але перемагав Йошинофуджі й Уру. Після третини подоланого турнірного шляху у його активі три перемоги та дві поразки.

Особливої ваги результату додає історія особистих зустрічей: до цього поєдинку українець виграв шість із семи сутичок проти Хакунофуджі. Тепер він покращив цей показник.

Шіші зазнав четвертої поразки поспіль

Не вдалося перервати невдалу серію іншому українському сумоїсту - Сергію Соколовському, який виступає під ім’ям Шіші Масару.

У п’ятий день змагань він зустрівся з японцем Нішікіфуджі та знову залишив дохйо переможеним. Для українця це вже четверта поразка поспіль на старті турніру. Раніше він поступився Асакорю, Таканошо та Ого.

Наразі після п’яти змагальних днів Шіші поки не має жодної перемоги. Наступна сутичка стане для нього черговою можливістю перервати невдалу серію.

Хошорю програв утретє поспіль, Атаміфуджі продовжує лідирувати

Серед інших результатів п’ятого дня варто відзначити чергову невдачу монгольського йокодзуни Хошорю. Він поступився японцю Фуджісеюну, зазнавши третьої поразки поспіль. Інший йокодзуна, Оносато, переміг Уру та здобув четверту перемогу на турнірі.

Одзекі Кірішіма здолав Асанояму, а Котодзакура виявився сильнішим за Такаясу. Єдиним сумоїстом, який після п’яти днів зберіг стовідсотковий результат, залишився японський секиваке Атаміфуджі - він переміг Фуджінокаву.

Kyushu Basho-2026 триватиме до 22 листопада. Учасники турніру мають провести по 15 сутичок.