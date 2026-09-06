Антонелли совершил безумный прорыв с хвоста пелотона и выиграл Гран-при Италии

Невероятный прорыв Антонелли

Гонка в Монце началась с аварии Шарля Леклера. Пилот "Феррари" разбил болид уже на втором круге и был вынужден досрочно завершить выступление. После этого на трассе появились красные флаги.

Антонелли стартовал лишь 19-м из-за штрафа за замену двигателя. Однако после рестарта итальянец сразу же начал отыгрывать позиции и постепенно приблизился к группе лидеров.

В общей сложности пилот "Мерседеса" совершил 26 обгонов. В решающей части гонки он воспользовался стратегией со вторым пит-стопом и сумел опередить своего напарника Джорджа Расселла.

Интересно, что местная публика сначала болела за "Феррари", но после аварии Леклера переключилась на Антонелли.

Атмосфера на гонке в Монце (фото: Даниил Вереитин, РБК-Украина)

Двойной триумф "Мерседеса"

Расселл в итоге финишировал вторым, а третье место занял Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Таким образом "Мерседес" оформил победный дубль на домашнем для Антонелли этапе.

Для 19-летнего итальянца это первая победа в Гран-при Италии. Антонелли стал первым итальянцем за 60 лет, которому удалось триумфовать в Монце. Предыдущая победа представителя Италии на домашнем этапе датируется 1966 годом, когда Людовико Скарфиотти одержал победу в составе "Феррари".

Нынешняя же гонка сложилась для "Феррари" неудачно. Леклер не финишировал из-за аварии, а Льюис Хэмилтон завершил домашний этап команды только на шестой позиции.

Пьер Гасли, сенсационно стартовавший с поула, не удержался среди лидеров и занял седьмое место.

Макс Ферстаппен поздравляет Андреа Кими Антонелли с победой (фото: x.com/F1)

Результаты Гран-при Италии-2026 (топ-10):

Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") Джордж Расселл ("Мерседес") Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Ландо Норрис ("Макларен") Оскар Пиастри ("Макларен") Льюис Хэмилтон ("Феррари") Пьер Гасли ("Альпин") Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") Франко Колапинто ("Альпин") Юки Цунода ("Рейсинг Буллз")

Антонелли укрепил лидерство

После победы в Монце Антонелли имеет 267 очков и продолжает возглавлять общий зачет Формулы-1. Его преимущество над ближайшим преследователем Расселлом составляет 66 баллов.

Третьим идет Льюис Хэмилтон со 191 очком, а дальше расположились Ландо Норрис (171), Шарль Леклер (155) и Макс Ферстаппен (127).

В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" – 468 очков. "Феррари" имеет 346 баллов, а "Макларен" – 287.