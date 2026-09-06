Антонелли совершил безумный прорыв с хвоста пелотона и выиграл Гран-при Италии
Андреа Кими Антонелли одержал одну из самых ярких побед в карьере на домашнем Гран-при Италии. Пилот "Мерседеса" совершил невероятный прорыв после старта с конца пелотона.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты гонки.
Невероятный прорыв Антонелли
Гонка в Монце началась с аварии Шарля Леклера. Пилот "Феррари" разбил болид уже на втором круге и был вынужден досрочно завершить выступление. После этого на трассе появились красные флаги.
Антонелли стартовал лишь 19-м из-за штрафа за замену двигателя. Однако после рестарта итальянец сразу же начал отыгрывать позиции и постепенно приблизился к группе лидеров.
В общей сложности пилот "Мерседеса" совершил 26 обгонов. В решающей части гонки он воспользовался стратегией со вторым пит-стопом и сумел опередить своего напарника Джорджа Расселла.
Интересно, что местная публика сначала болела за "Феррари", но после аварии Леклера переключилась на Антонелли.
Атмосфера на гонке в Монце (фото: Даниил Вереитин, РБК-Украина)
Двойной триумф "Мерседеса"
Расселл в итоге финишировал вторым, а третье место занял Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Таким образом "Мерседес" оформил победный дубль на домашнем для Антонелли этапе.
Для 19-летнего итальянца это первая победа в Гран-при Италии. Антонелли стал первым итальянцем за 60 лет, которому удалось триумфовать в Монце. Предыдущая победа представителя Италии на домашнем этапе датируется 1966 годом, когда Людовико Скарфиотти одержал победу в составе "Феррари".
Нынешняя же гонка сложилась для "Феррари" неудачно. Леклер не финишировал из-за аварии, а Льюис Хэмилтон завершил домашний этап команды только на шестой позиции.
Пьер Гасли, сенсационно стартовавший с поула, не удержался среди лидеров и занял седьмое место.
Макс Ферстаппен поздравляет Андреа Кими Антонелли с победой (фото: x.com/F1)
Результаты Гран-при Италии-2026 (топ-10):
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес")
- Джордж Расселл ("Мерседес")
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
- Ландо Норрис ("Макларен")
- Оскар Пиастри ("Макларен")
- Льюис Хэмилтон ("Феррари")
- Пьер Гасли ("Альпин")
- Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз")
- Франко Колапинто ("Альпин")
- Юки Цунода ("Рейсинг Буллз")
Антонелли укрепил лидерство
После победы в Монце Антонелли имеет 267 очков и продолжает возглавлять общий зачет Формулы-1. Его преимущество над ближайшим преследователем Расселлом составляет 66 баллов.
Третьим идет Льюис Хэмилтон со 191 очком, а дальше расположились Ландо Норрис (171), Шарль Леклер (155) и Макс Ферстаппен (127).
В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" – 468 очков. "Феррари" имеет 346 баллов, а "Макларен" – 287.
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