Антонеллі здійснив божевільний прорив із хвоста пелотону та виграв Гран-прі Італії

Неймовірний прорив Антонеллі

Гонка у Монці розпочалася з аварії Шарля Леклера. Пілот "Феррарі" розбив болід уже на другому колі та був змушений достроково завершити виступ. Після цього на трасі з'явилися червоні прапори.

Антонеллі стартував лише 19-м через штраф за заміну двигуна. Однак після рестарту італієць одразу почав відігравати позиції та поступово наблизився до групи лідерів.

Загалом пілот "Мерседеса" здійснив 26 обгонів. У вирішальній частині гонки він скористався стратегією з другим піт-стопом і зумів випередити свого напарника Джорджа Расселла.

Цікаво, що місцева публіка спочатку вболівала за "Феррарі", але після аварії Леклера переключилась на Антонеллі.

Атмосфера на гонці у Монці (фото: Данило Вереітін, РБК-Україна)

Подвійний тріумф "Мерседеса"

Расселл у підсумку фінішував другим, а третє місце посів Макс Ферстаппен із "Ред Булл". Таким чином, "Мерседес" оформив переможний дубль на домашньому для Антонеллі етапі.

Для 19-річного італійця це перша перемога на Гран-прі Італії. Антонеллі став першим італійцем за 60 років, якому вдалося тріумфувати в Монці. Попередня перемога представника Італії на домашньому етапі датується 1966 роком, коли Людовіко Скарфіотті здобув перемогу у складі "Феррарі".

Цьогорічна ж гонка склалася для "Феррарі" невдало. Леклер не фінішував через аварію, а Льюїс Хемілтон завершив домашній етап команди лише на шостій позиції.

П'єр Гаслі, який сенсаційно стартував із поула, не втримався серед лідерів і посів сьоме місце.

Макс Ферстаппен вітає Андреа Кімі Антонеллі з перемогою (фото: x.com/F1)

Результати Гран-прі Італії-2026 (топ-10):

Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") Джордж Расселл ("Мерседес") Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Ландо Норріс ("Макларен") Оскар Піастрі ("Макларен") Льюїс Хемілтон ("Феррарі") П'єр Гаслі ("Альпін") Арвід Ліндблад ("Рейсінг Буллз") Франко Колапінто ("Альпін") Юкі Цунода ("Рейсінг Буллз")

Антонеллі зміцнив лідерство

Після перемоги в Монці Антонеллі має 267 очок та продовжує очолювати загальний залік Формули-1. Його перевага над найближчим переслідувачем Расселлом становить 66 балів.

Третім іде Льюїс Хемілтон із 191 очком, а далі розташувалися Ландо Норріс (171), Шарль Леклер (155) та Макс Ферстаппен (127).

У Кубку конструкторів лідирує "Мерседес" – 468 очок. "Феррарі" має 346 балів, а "Макларен" – 287.