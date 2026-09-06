Антонеллі здійснив божевільний прорив із хвоста пелотону та виграв Гран-прі Італії
Андреа Кімі Антонеллі здобув одну з найяскравіших перемог у кар'єрі на домашньому Гран-прі Італії. Пілот "Мерседеса" здійснив неймовірний прорив після старту з кінця пелотону.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати гонки.
Неймовірний прорив Антонеллі
Гонка у Монці розпочалася з аварії Шарля Леклера. Пілот "Феррарі" розбив болід уже на другому колі та був змушений достроково завершити виступ. Після цього на трасі з'явилися червоні прапори.
Антонеллі стартував лише 19-м через штраф за заміну двигуна. Однак після рестарту італієць одразу почав відігравати позиції та поступово наблизився до групи лідерів.
Загалом пілот "Мерседеса" здійснив 26 обгонів. У вирішальній частині гонки він скористався стратегією з другим піт-стопом і зумів випередити свого напарника Джорджа Расселла.
Цікаво, що місцева публіка спочатку вболівала за "Феррарі", але після аварії Леклера переключилась на Антонеллі.
Атмосфера на гонці у Монці (фото: Данило Вереітін, РБК-Україна)
Подвійний тріумф "Мерседеса"
Расселл у підсумку фінішував другим, а третє місце посів Макс Ферстаппен із "Ред Булл". Таким чином, "Мерседес" оформив переможний дубль на домашньому для Антонеллі етапі.
Для 19-річного італійця це перша перемога на Гран-прі Італії. Антонеллі став першим італійцем за 60 років, якому вдалося тріумфувати в Монці. Попередня перемога представника Італії на домашньому етапі датується 1966 роком, коли Людовіко Скарфіотті здобув перемогу у складі "Феррарі".
Цьогорічна ж гонка склалася для "Феррарі" невдало. Леклер не фінішував через аварію, а Льюїс Хемілтон завершив домашній етап команди лише на шостій позиції.
П'єр Гаслі, який сенсаційно стартував із поула, не втримався серед лідерів і посів сьоме місце.
Макс Ферстаппен вітає Андреа Кімі Антонеллі з перемогою (фото: x.com/F1)
Результати Гран-прі Італії-2026 (топ-10):
- Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес")
- Джордж Расселл ("Мерседес")
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
- Ландо Норріс ("Макларен")
- Оскар Піастрі ("Макларен")
- Льюїс Хемілтон ("Феррарі")
- П'єр Гаслі ("Альпін")
- Арвід Ліндблад ("Рейсінг Буллз")
- Франко Колапінто ("Альпін")
- Юкі Цунода ("Рейсінг Буллз")
Антонеллі зміцнив лідерство
Після перемоги в Монці Антонеллі має 267 очок та продовжує очолювати загальний залік Формули-1. Його перевага над найближчим переслідувачем Расселлом становить 66 балів.
Третім іде Льюїс Хемілтон із 191 очком, а далі розташувалися Ландо Норріс (171), Шарль Леклер (155) та Макс Ферстаппен (127).
У Кубку конструкторів лідирує "Мерседес" – 468 очок. "Феррарі" має 346 балів, а "Макларен" – 287.
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