2 гривны изменили историю легкой атлетики: Юлия Левченко рассказала щемящую историю из прошлого

Потерянный кошелек

Украинская легкоатлетка вспомнила случай, который произошел с ней в 2014 году накануне отбора на юношеские Олимпийские игры. Тогда спортсменка спешила на соревнования, проходившие на НСК "Олимпийский" в Киеве, но по дороге обнаружила, что потеряла кошелек вместе с ученическим билетом.

"Доехала первым автобусом до метро и вдруг поняла, что потеряла кошелек вместе с ученическим билетом. А с ним школьники ездили в метро бесплатно. До соревнований оставалось совсем мало времени. Надо было что-то делать", - рассказала Левченко.

И тогда спортсменка отважилась обратиться к незнакомой женщине и попросить 2 гривны на проезд.

"Помню, как мне было неловко. Как это - подойти к чужому человеку и просить деньги? Но времени на размышления не было", - вспомнила легкоатлетка.

Помощь от незнакомки

По словам спортсменки, женщина без колебаний дала ей деньги и пожелала удачи. Левченко призналась, что была благодарна за эту помощь и до сих пор помнит тот момент.

Благодаря этому украинка успела на соревнования, прошла отбор и отправилась на юношеские Олимпийские игры. На Олимпиаде-2014 в китайском Нанкине 16-летняя Левченко завоевала золотую медаль, покорив высоту 1,89 метра.

"Маленький" добрый поступок может изменить очень многое

Левченко призналась, что время от времени вспоминает ту женщину и думает о том, насколько важной оказалась ее помощь. Незнакомка могла даже не догадываться, что несколько гривен на проезд помогли предстоящей олимпийской чемпионке добраться до решающих соревнований.

Спортсменка также выразила надежду, что женщина когда-нибудь увидит ее сообщение и узнает себя.

"Никогда не знаешь, насколько большим может стать "маленький" добрый поступок", - подытожила Левченко.