2 гривні змінили історію легкої атлетики: Юлія Левченко розповіла щемливу історію з минулого

Загублений гаманець

Українська легкоатлетка пригадала випадок, який стався з нею у 2014-му році напередодні відбору на юнацькі Олімпійські ігри. Тоді спортсменка поспішала на змагання, що проходили на НСК "Олімпійський" у Києві, але дорогою виявила, що загубила гаманець разом з учнівським квитком.

"Доїхала першим автобусом до метро й раптом зрозуміла, що загубила гаманець разом з учнівським квитком. А з ним школярі їздили в метро безкоштовно. До змагань залишалося зовсім мало часу. Треба було щось робити", - розповіла Левченко.

І тоді спортсменка наважилася звернутися до незнайомої жінки та попросити 2 гривні на проїзд.

"Пам’ятаю, як мені було ніяково. Як це - підійти до чужої людини й просити гроші? Але часу на роздуми не було", - пригадала легкоатлетка.

Допомога від незнайомки

За словами спортсменки, жінка без вагань дала їй гроші та побажала удачі. Левченко зізналася, що була надзвичайно вдячна за цю допомогу й досі пам’ятає той момент.

Завдяки цьому українка встигла на змагання, пройшла відбір і згодом вирушила на юнацькі Олімпійські ігри. На Олімпіаді-2014 в китайському Нанкіні 16-річна Левченко здобула золоту медаль, підкоривши висоту 1,89 метра.

"Маленький" добрий вчинок може змінити дуже багато

Левченко зізналася, що час від часу згадує ту жінку й думає про те, наскільки важливою виявилася її допомога. Незнайомка могла навіть не здогадуватися, що кілька гривень на проїзд допомогли майбутній олімпійській чемпіонці дістатися на вирішальні змагання.

Спортсменка також висловила сподівання, що жінка колись побачить її допис і впізнає себе.

"Ніколи не знаєш, наскільки великим може стати “маленький” добрий вчинок", - підсумувала Левченко.