Сравнялся с Пеле: 17-летний мексиканец вошел в историю чемпионатов мира

Повторение рекорда Короля футбола

Благодаря своему выходу на поле на ЧМ-2026, мексиканский вундеркинд догнал по возрастному показателю легендарного бразильца Пеле. Король футбола дебютировал на своем первом Мундиале в далеком 1958 году в аналогичном возрасте - 17 лет и 7 месяцев.

Сейчас Мора делит с Пеле 5-6 строчки в историческом рейтинге самых молодых игроков.

Если же высчитывать дни, мексиканец лишь немного, но уступил бразильцу. На момент дебюта Море было 17 лет и 240 дней. Тогда как у Пеле этот показатель - 17 лет и 234 дня.

Национальный рекорд держался 96 лет

Для мексиканского футбола этот дебют также стал историческим. Мора побил национальный рекорд, который держался 96 лет.

Предыдущее достижение принадлежало Мануэлю Росасу, который сыграл на первом в истории чемпионате мира 1930 года в возрасте 18 лет и 134 дней.

Напомним, что летом 2025 года талантливый полузащитник клуба "Тихуана" уже установил другой мировой рекорд. После победы на Золотом кубке КОНКАКАФ он стал самым молодым обладателем взрослого международного трофея в истории, превзойдя достижения Ламина Ямаля и Пеле.

Что известно о Хильберто Мору

Хильберто Рафаэль Мора Самбрано родился 14 октября 2008 года. Он является воспитанником футбольной академии клуба "Тихуана", где начал профессиональную карьеру в 2024 году и продолжает выступать по сей день.

В сезоне-2025/26 в составе клуба атакующий полузащитник провел 17 матчей в Лиге MX, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. На международном уровне Мора также демонстрирует высокие показатели: за молодежную сборную Мексики U-20 он отметился 3 голами и 2 ассистами в 5 матчах.

Кто удерживает абсолютный рекорд

Несмотря на уникальность достижения мексиканца, подвинуть лидеров исторического топа ему не удалось. Абсолютным рекордсменом ЧМ остается форвард сборной Северной Ирландии Норман Уайтсайд, который в 1982 году сыграл на Мундиале в возрасте 17 лет и 1 месяц.

Топ-10 самых молодых игроков в истории ЧМ: