Сравнялся с Пеле: 17-летний мексиканец вошел в историю чемпионатов мира

На чемпионате мира-2026 зафиксировано уникальное историческое достижение. Юный полузащитник сборной Мексики Хильберто Мора вышел на поле в возрасте 17 лет и 7 месяцев и вошел в список самых молодых игроков в истории мировых форумов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику авторитетного портала Transfermarkt.
Благодаря своему выходу на поле на ЧМ-2026, мексиканский вундеркинд догнал по возрастному показателю легендарного бразильца Пеле. Король футбола дебютировал на своем первом Мундиале в далеком 1958 году в аналогичном возрасте - 17 лет и 7 месяцев.
Сейчас Мора делит с Пеле 5-6 строчки в историческом рейтинге самых молодых игроков.
Если же высчитывать дни, мексиканец лишь немного, но уступил бразильцу. На момент дебюта Море было 17 лет и 240 дней. Тогда как у Пеле этот показатель - 17 лет и 234 дня.
Для мексиканского футбола этот дебют также стал историческим. Мора побил национальный рекорд, который держался 96 лет.
Предыдущее достижение принадлежало Мануэлю Росасу, который сыграл на первом в истории чемпионате мира 1930 года в возрасте 18 лет и 134 дней.
Напомним, что летом 2025 года талантливый полузащитник клуба "Тихуана" уже установил другой мировой рекорд. После победы на Золотом кубке КОНКАКАФ он стал самым молодым обладателем взрослого международного трофея в истории, превзойдя достижения Ламина Ямаля и Пеле.
Хильберто Рафаэль Мора Самбрано родился 14 октября 2008 года. Он является воспитанником футбольной академии клуба "Тихуана", где начал профессиональную карьеру в 2024 году и продолжает выступать по сей день.
В сезоне-2025/26 в составе клуба атакующий полузащитник провел 17 матчей в Лиге MX, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. На международном уровне Мора также демонстрирует высокие показатели: за молодежную сборную Мексики U-20 он отметился 3 голами и 2 ассистами в 5 матчах.
Несмотря на уникальность достижения мексиканца, подвинуть лидеров исторического топа ему не удалось. Абсолютным рекордсменом ЧМ остается форвард сборной Северной Ирландии Норман Уайтсайд, который в 1982 году сыграл на Мундиале в возрасте 17 лет и 1 месяц.
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