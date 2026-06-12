Зрівнявся з Пеле: 17-річний мексиканець увійшов до історії чемпіонатів світу

На чемпіонаті світу-2026 зафіксовано унікальне історичне досягнення. Юний півзахисник збірної Мексики Хільберто Мора вийшов на поле у віці 17 років і 7 місяців та увійшов до списку наймолодших гравців у історії світових форумів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику авторитетного порталу Transfermarkt.
Завдяки своєму виходу на поле на ЧС-2026, мексиканський вундеркінд наздогнав за віковим показником легендарного бразильця Пеле. Король футболу дебютував на своєму першому Мундіалі у далекому 1958 році в аналогічному віці – 17 років і 7 місяців.
Наразі Мора ділить із Пеле 5-6 сходинки в історичному рейтингу наймолодших гравців.
Якщо ж вираховувати дні, мексиканець лише трохи, але поступився бразильцю. На момент дебюту Морі було 17 років і 240 днів. Тоді як у Пеле цей показник – 17 років і 234 дні.
Для мексиканського футболу цей дебют також став історичним. Мора побив національний рекорд, який тримався 96 років.
Попереднє досягнення належало Мануелю Росасу, який зіграв на першому в історії чемпіонаті світу 1930 року у віці 18 років і 134 днів.
Нагадаємо, що влітку 2025 року талановитий півзахисник клубу "Тіхуана" вже встановив інший світовий рекорд. Після перемоги на Золотому кубку КОНКАКАФ він став наймолодшим володарем дорослого міжнародного трофея в історії, перевершивши досягнення Ламіна Ямаля та Пеле.
Хільберто Рафаель Мора Самбрано народився 14 жовтня 2008 року. Він є вихованцем футбольної академії клубу "Тіхуана", де розпочав професійну кар'єру у 2024 році та продовжує виступати донині.
У сезоні-2025/26 у складі клубу атакувальний півзахисник провів 17 матчів у Лізі MX, забив 4 голи та віддав 1 результативну передачу. На міжнародному рівні Мора також демонструє високі показники: за молодіжну збірну Мексики U-20 він відзначився 3 голами та 2 асистами у 5 матчах.
Попри унікальність досягнення мексиканця, посунути лідерів історичного топу йому не вдалося. Абсолютним рекордсменом ЧС залишається форвард збірної Північної Ірландії Норман Вайтсайд, який у 1982 році зіграв на Мундіалі у віці 17 років та 1 місяць.
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