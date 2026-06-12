Смена лидера: Ляшко возглавила мировой рейтинг 3х3 среди украинских баскетболисток

ЧМ в Варшаве и подъем в топ-50

Мощный толчок карьере 25-летней украинки дало выступление на чемпионате мира, где наша национальная команда под руководством Виталия Черния выиграла три из пяти матчей и сумела занять высокое 6-е место.

За этот турнир Ляшко заработала в свой зачет 7 410 очков. Теперь в активе баскетболистки 64 555 баллов, что позволило ей подняться на 46-ю позицию в общем мировом рейтинге и стать первым номером Украины.

Травма экс-лидера и ситуация в топе

Отметим, что Дарья Дубнюк, которая начинала 2026 год в статусе №1 в Украине, пока вынуждена пропускать матчи сборной из-за восстановления после тяжелой травмы. Не имея игровой практики в этом году, Дубнюк осталась с багажом в 63 629 очков и опустилась на 49-е место в мире.

Всего в топ-250 женского мирового рейтинга сейчас входит сразу восемь украинок:

Анжелика Ляшко - 46 место (64 555 очков)

Дарья Дубнюк - 49 место (63 629 очков)

Мириам Уро-Ниле - 91 место (50 541 очко)

Екатерина Коваль - 108 место (48 165 очков)

Анастасия Ковтун - 196 место (34 886 очков)

Вероника Космач - 203 место (34 475 очков)

Карина Панчук - 209 место (34 060 очков)

Богдана Лапхан - 219 место (33 288 очков)

Кто лучший среди мужчин

В мужской табели о рангах представительство Украины в топ-250 скромнее: здесь закрепились лишь двое наших мастеров.

Лучший показатель удерживает Владислав Мустяца, который имеет 126 347 очков и занимает 170-е место в мире. Вторым среди украинцев идет Артем Лопухов (88 053 очков, 234 место).

Отдыхать игрокам некогда: уже на следующей неделе мужская и женская сборные Украины 3х3 стартуют в квалификационных матчах на чемпионат Европы. Эти поединки имеют стратегическое значение, ведь с недавних пор мировой рейтинг высчитывается за последние 2 года и непосредственно будет влиять на отбор национальных команд на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе.