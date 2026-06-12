Зміна лідера: Ляшко очолила світовий рейтинг 3х3 серед українських баскетболісток

ЧС у Варшаві та підйом у топ-50

Потужний поштовх кар'єрі 25-річної українки дав виступ на чемпіонаті світу, де наша національна команда під керівництвом Віталія Чернія виграла три з п'яти матчів та зуміла посісти високе 6-те місце.

За цей турнір Ляшко заробила у свій залік 7 410 очок. Тепер в активі баскетболістки 64 555 балів, що дозволило їй піднятися на 46-ту позицію у загальному світовому рейтингу і стати першим номером України.

Травма екс-лідерки та ситуація в топі

Зазначимо, що Дарія Дубнюк, яка розпочинала 2026 рік у статусі №1 в Україні, наразі змушена пропускати матчі збірної через відновлення після важкої травми. Не маючи ігрової практики цього року, Дубнюк залишилася з багажем у 63 629 очок і опустилася на 49-те місце у світі.

Загалом до топ-250 жіночого світового рейтингу зараз входить одразу вісім українок:

Анжеліка Ляшко – 46 місце (64 555 очок)

Дарія Дубнюк – 49 місце (63 629 очок)

Міріам Уро-Ніле – 91 місце (50 541 очок)

Катерина Коваль – 108 місце (48 165 очок)

Анастасія Ковтун – 196 місце (34 886 очок)

Вероніка Космач – 203 місце (34 475 очок)

Карина Панчук – 209 місце (34 060 очок)

Богдана Лапхан – 219 місце (33 288 очок)

Хто найкращий серед чоловіків

У чоловічому табелі про ранги представництво України в топ-250 скромніше: тут закріпилися лише двоє наших майстрів.

Найкращий показник утримує Владислав Мустяца, який має 126 347 очок і посідає 170-те місце у світі. Другим серед українців іде Артем Лопухов (88 053 очок, 234 місце).

Відпочивати гравцям ніколи: вже наступного тижня чоловіча та жіноча збірні України 3х3 стартують у кваліфікаційних матчах на чемпіонат Європи. Ці поєдинки мають стратегічне значення, адже віднедавна світовий рейтинг вираховується за останні 2 роки і безпосередньо впливатиме на відбір національних команд на Олімпійські ігри-2028 в Лос-Анджелесі.