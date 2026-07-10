Звезда из Южной Америки заставил "Полесье" ждать: громкий трансфер сорвался

Серьезные намерения и личный контакт

По данным инсайдера, процесс переговоров с 24-летним опорным полузащитником зашел достаточно далеко и носил максимально серьезный характер.

Дело не ограничилось только контактами на уровне менеджеров – состоялся даже прямой личный разговор футболиста с главным тренером "Полесья" Русланом Ротанем, во время которого обсуждалась роль перуанца в тактических схемах команды.

Почему сорвалась сделка

Несмотря на заинтересованность и масштабную подготовительную работу со стороны украинского клуба, трансфер в итоге был поставлен на паузу. Главной причиной неудачи стала неопределенность самого игрока.

Житомирскому клубу пришлось слишком долго ждать финального вердикта от Норьеги, из-за чего переговорный процесс затянулся и так и не завершился подписанием контракта.