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Зірка з Південної Америки змусив "Полісся" чекати: гучний трансфер зірвався

17:41 10.07.2026 Пт
1 хв
Житомирський клуб до останнього намагався підписати півзахисника бразильського топ-клубу
aimg Андрій Костенко
Ерік Нор'єга у матчі за збірну Перу (фото: instagram.com/ericknoriega34)

Житомирське "Полісся" вело предметні переговори щодо трансферу півзахисника бразильського "Греміо" та збірної Перу Еріка Нор'єги. Однак домовитися про перехід так і не вдалося.

Серйозні наміри та особистий контакт

За даними інсайдера, процес переговорів з 24-річним опорним півзахисником зайшов досить далеко і мав максимально серйозний характер.

Справа не обмежилася лише контактами на рівні менеджерів – відбулася навіть пряма особиста розмова футболіста з головним тренером "Полісся" Русланом Ротанем, під час якої обговорювалася роль перуанця в тактичних схемах команди.

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Чому зірвалася угода

Попри зацікавленість і масштабну підготовчу роботу з боку українського клубу, трансфер у підсумку поставили на паузу. Головною причиною невдачі стала невизначеність самого гравця.

Житомирському клубу довелося надто довго чекати на фінальний вердикт від Нор'єги, через що переговорний процес затягнувся і так і не завершився підписанням контракту.

Раніше ми повідомили, що ЛНЗ підсилився вихованцем "Евертона" перед стартом у Лізі конференцій.

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