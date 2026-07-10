Зірка з Південної Америки змусив "Полісся" чекати: гучний трансфер зірвався

Серйозні наміри та особистий контакт

За даними інсайдера, процес переговорів з 24-річним опорним півзахисником зайшов досить далеко і мав максимально серйозний характер.

Справа не обмежилася лише контактами на рівні менеджерів – відбулася навіть пряма особиста розмова футболіста з головним тренером "Полісся" Русланом Ротанем, під час якої обговорювалася роль перуанця в тактичних схемах команди.

Чому зірвалася угода

Попри зацікавленість і масштабну підготовчу роботу з боку українського клубу, трансфер у підсумку поставили на паузу. Головною причиною невдачі стала невизначеність самого гравця.

Житомирському клубу довелося надто довго чекати на фінальний вердикт від Нор'єги, через що переговорний процес затягнувся і так і не завершився підписанням контракту.