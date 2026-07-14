Жертва нового тренера: "Хапоэль" неожиданно указал на двери экс-игроку НБА

Украинский игрок присоединился к команде летом 2025-го года. Тогда стороны заключили контракт по схеме "1+1". Однако руководство "Хапоэля" решило не активировать опцию продления соглашения еще на один год.

Главными причинами такого решения называют смену тренера и новый вектор развития проекта. Украинский гигант (рост 2,16 метра) под новые критерии не подошел.

Теперь 28-летний центровой находится в статусе свободного агента и занимается поиском нового клуба для продолжения карьеры.

Статистика Скапинцева в Израиле

Всего за год в иерусалимском клубе Дмитрий успел отыграть 34 матча во всех турнирах (еврокубок, чемпионат и Кубок Израиля). Его средние показатели на площадке в чемпионате Израиля – 5,5 очка, 3,5 подбора и 0,5 передачи за 13,5 минут.

В еврокубке же украинец набирал в среднем 4,4 очка и 3,2 подбора за 10 минут.

Опыт выступлений за океаном

Дмитрий Скапинцев помимо статуса одного из лидеров сборной Украины также имеет опыт выступлений в сильнейшей лиге мира.

В декабре 2023-го года центровой дебютировал в НБА в составе "Нью-Йорк Никс", за который провел 2 официальных игры. Позже украинец также участвовал в предсезонных поединках "Бостон Селтикс".