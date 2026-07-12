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Сборная Англии на последних минутах вырвала победу у Норвегии в 1/4 ЧМ-2026 (видео)

08:10 12.07.2026 Вс
2 мин
Героем матча стал Джуд Беллингем
aimg Даниил Вереитин
Джуд Беллингем вывел Англию в полуфинал ЧС-2026 (фото: Английская футбольная ассоциация)

Англичане были близки к поражению и вылету из чемпионата мира 2026, однако Джуд Беллингем забил победный мяч в компенсированное время.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Сюжет матча Норвегия – Англия

Англичане оставили за собой начало матча: по состоянию на 18 минуту они 65% времени владели мячом. Впрочем, конвертировать это преимущество в опасные моменты в дебюте матча команда Томаса Тухеля не могла. Но норвежцы едва не создали свой опасный момент, но Пикфорд опередил Голанда за мгновение до того, как нападающий Норвегии готовился замкнуть подачу.

Через 5 минут Голанд пробивал головой – Пикфорд забрал мяч. Англичане предупреждения не услышали: на 36-й минуте Норвегия открыла счет. Это Шельдеруп оказался на ударной позиции и пробил без шансов для голкипера – 1:0.

Норвегия имела еще несколько шансов для того, чтобы развить успех, однако следующими забили именно англичане: под занавес первого тайма Джуд Беллингем попал в дальний угол. На перерыв команды отправились при счете 1:1.

Во втором тайме команды искали шансы вырвать победу и не сторонились создавать опасные моменты. Однако победный мяч на 90+3 минуте для сборной Англии забил именно Джуд Беллингем: голкипер норвежцы Нюланд среагировал на удар Роджерса с дальней дистанции, но на добивание Беллингема уже не успел.

Таким образом, сборная Англии победила со счетом 2:1 и вышла в 1/2 финала чемпионата мира 2026 года.

С кем Англия будет играть в 1/2 финала

Сборная Англии в полуфинале ЧМ-2026 встретится с командой Аргентины, победившей в параллельном матче команду Швейцарии. Матч Англия – Аргентина состоится 15 июля в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что в Англии планируют ввести государственный выходной в случае, если национальная сборная одержит победу на чемпионате мира 2026 года.

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