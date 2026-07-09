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Спорт »

В Англии готовы объявить праздник в случае победы сборной

10:50 09.07.2026 Чт
2 мин
Правительство страны уже готовит экстренный план на случай исторического триумфа национальной команды.
Малюгин Никита
В Англии готовы объявить праздник в случае победы сборной Фаны сборной Англии (фото: Sky News)
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В Англии могут ввести дополнительный общенациональный выходной (Bank Holiday), если национальная сборная одержит победу на чемпионате мира по футболу-2026. Британские власти всерьез рассматривают такую возможность, чтобы отпраздновать потенциальный первый титул за последние 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Sky Sports .

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее уже намекал на возможность введения дополнительного выходного дня в случае крупных спортивных побед страны. Подобные дискуссии велись еще при выходе сборной в финалы Евро-2020 и Евро-2024, однако тогда не хватило результата на поле.

Теперь, на фоне выступлений команды на ЧМ-2026, давление на правительство по поводу объявления официальных гуляний снова возросло. Чиновники понимают, что масштабы празднования в стране все равно парализуют работу большинства офисов.

Экономическая сторона вопроса

Несмотря на безумную поддержку идеи со стороны фанатов, инициатива вызывает дискуссии в бизнес-кругах. Ведь каждый дополнительный Bank Holiday стоит стране почти 3 миллиарда фунтов стерлингов из-за остановки производств.

Прибыли же для сферы услуг - пабов, ресторанов, гостиниц и производителей сувениров - станут рекордными. Это может отчасти компенсировать общие потери.

Решение о выходном должно быть утверждено официальным королевским указом, но финальное слово остается за Даунинг-стрит. Сейчас вся страна ожидает решающих матчей "трех львов".

Напомним, что на чемпионате мира пришло время четвертьфинальных матчей – на пути у англичан стоит сборная Норвегии . А защитник "Шахтера" Валерий Бондарь сделал прогноз по поводу финалистов этого чемпионата мира.

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