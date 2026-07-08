Швейцария в серии пенальти обыграла Колумбию: известны все четвертьфиналисты ЧМ-2026

На чемпионате мира-2026 по футболу официально завершилась стадия 1/8 финала. Последние две путевки в следующий раунд получили сборные Аргентины и Швейцарии, которые сформировали финальную восьмерку лучших команд планеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Megogo .

Драма на 120 минут и исторический прорыв европейцев

Последний игровой день раунда начался с невероятного матча Аргентины против Египта . Действующие чемпионы мира горели по ходу встречи со счетом 0:2, однако сумели совершить камбек и вырвали победу - 3:2.

Последнего участника четвертьфинала определяли Швейцария и Колумбия. Обе сборные к этому подошли в одинаковом статусе: выиграли свои группы с идентичными показателями (две победы, одна ничья), а в 1/16 финала покинули ворота "сухими" (Швейцария прошла Алжир 2:0, а Колумбия минимально одолела Гану 1:0).

Очная битва оказалась максимально осторожной. В первом тайме у Грегора Кобеля и Камило Варгаса почти не было работы. После перерыва Соу и Ридер упустили перспективную атаку швейцарцев, отправив мяч мимо стойки, и игра перешла в овертайм.

Только там команды раскрылись, ведь колумбиец Лукуми встряхнул перекладину, а швейцарец Амдуни не переиграл вратаря в ближнем бою.

В итоге – 0:0, и судьбу билета в четвертьфинал решала серия пенальти. Швейцарцы промахнулись только раз, тогда как колумбиец Дэвисон Санчес попал в перекладину, а удар Кучо Эрнандеса четко парировал Кобель.

Победа Швейцарии в лотерее (4:3) позволила им выйти в 1/4 финала впервые за 72 года – в последний раз такое было на домашнем ЧМ-1954. До этого команда пять раз вылетала именно на стадии 1/8 финала, в частности в 2006 году от Украины.

Расписание четвертьфинальных матчей ЧМ-2026

Таким образом, в восьмерку лучших вошли Аргентина, Франция, Норвегия, Англия, Бельгия, Испания, Марокко и Швейцария. Матчи этой стадии начнутся в четверг.