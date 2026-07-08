Бондарь поделился прогнозом на финал ЧМ-2026

В финале чемпионата мира по футболу 2026 года один из лидеров донецкого "Шахтера" видит повторение решающего матча ЧМ-2022. Тогда в матче за титул встречались сборные Аргентины и Франции.

Почему Бондарь хочет повторения финала ЧМ-2022?

Валерий Бондарь признался, что на текущем мундиале ему симпатичны сборные Франции и Аргентины. Эти две команды могли бы сыграть между собой в финале.

– Если говорить о фаворитах, то в первую очередь я назову сборную Франции. Это самый главный фаворит чемпионата мира. И сборную Аргентины также назову, потому что я болею за них и мне бы хотелось, чтобы они вышли в финал и наверняка снова сыграли с Францией. Было бы интересно посмотреть на этот финал еще раз, – отметил защитник "Шахтера".

В то же время Бондарь отметил, что больше всего на ЧМ-2026 его разочаровала сборная Германии.

– Ожидал большего от Германии. Честно говоря, казалось, что они дойдут до более дальних стадий. Было бы интересно посмотреть матч Франция – Германия, например, в 1/8 финала, – отметил футболист.

Что происходит на ЧМ-2026

На чемпионате мира по футболу определились все четвертьфинальные пары. Прогноз Бондаря может осуществиться, если Франция и Аргентина доберутся до финала: согласно турнирной сетке, эти команды не пересекутся между собой раньше.

Все пары четвертьфиналов выглядят следующим образом:

Франция – Марокко

Испания – Бельгия

Норвегия – Англия

Аргентина – Швейцария

Победитель пары Франция – Марокко сыграет с победителем пары Испания – Бельгия, а сильнейший в паре Норвегия – Англия выйдет на Аргентину или Швейцарию.