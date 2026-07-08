Бондар поділився прогнозом на фінал ЧС-2026

У фіналі чемпіонату світу з футболу 2026 один з лідерів донецького "Шахтаря" бачить повторення вирішального матчу ЧС-2022. Тоді в матчі за титул зустрічалися збірні Аргентини та Франції.

Чому Бондар хоче повторення фіналу ЧС-2022?

Валерій Бондар зізнався, що на поточному мундіалі йому симпатичні збірні Франції та Аргентини. Відтак, ці дві команди могли би зіграти між собою у фіналі.

– Якщо говорити про фаворитів, то в першу чергу я назву збірну Франції. Це найголовніший фаворит чемпіонату світу. І збірну Аргентини також назву, тому що я вболіваю за них і мені б хотілося, щоб вони вийшли до фіналу і напевно, знову зіграли з Францією. Було б цікаво подивитися на цей фінал ще раз, – зазначив захисник "Шахтаря".

Водночас, Бондар зазначив, що найбільше на ЧС-2026 його розчарувала збірна Німеччини.

– Очікував більшого від Німеччини. Чесно кажучи, здавалося, що вони дійдуть до більш дальніх стадій. Було б цікаво подивитися матч Франція – Німеччина, наприклад, в 1/8 фіналу, – відзначив футболіст.

Що відбувається на ЧС-2026

На чемпіонаті світу з футболу наразі визначилися усі чвертьфінальні пари. Прогноз Бондаря може здійснитися, якщо Франція та Аргентина дістануться фіналу: згідно турнірної сітки, ці команди не перетнуться між собою раніше.

Усі пари чвертьфіналів виглядають наступним чином:

Франція – Марокко

Іспанія – Бельгія

Норвегія – Англія

Аргентина – Швейцарія

Переможець пари Франція – Марокко зіграє із переможцем пари Іспанія – Бельгія, а сильніший у парі Норвегія – Англія вийде на Аргентину або Швейцарію.