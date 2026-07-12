Збірна Англії на останніх хвилинах вирвала перемогу у Норвегії в 1/4 ЧС-2026 (відео)

Сюжет матчу Норвегія – Англія

Англійці залишили за собою початок матчу: станом на 18 хвилину вони 65% часу володіли м'ячем. Утім, конвертувати цю перевагу у небезпечні моменти в дебюті матчу команда Томаса Тухеля не могла. А от норвежці ледь не створили свій небезпечний момент, але Пікфорд випередив Голанда за мить до того, як нападник Норвегії готувався замкнути подачу.

За 5 хвилин Голанд пробивав головою – Пікфорд забрав м'яч. Англійці попередження не почули: на 36-й хвилині Норвегія все ж відкрила рахунок. Це Шельдеруп опинився на ударній позиції і пробив без шансів для голкіпера – 1:0.

Норвегія мала ще кілька шансів для того, аби розвинути успіх, однак наступними забили саме англійці: під завісу першого тайму Джуд Беллінгем поцілив у дальній кут. На перерву команди вирушили за рахунку 1:1.

У другмоу таймі команди шукали шанси вирвати перемогу та не цуралися створювати небезпечні моменти. Однак переможний м'яч на 90+3 хвилині для збірної Англії забив саме Джуд Беллінгем: голкіпер норвежці Нюланд зреагував на удар Роджерса з дальньої дистанції, але на добивання Беллінгема вже не встиг.

Таким чином, збірна Англії перемогла із рахунком 2:1 і вийшла до 1/2 фіналу чемпіонату світу 2026.

З ким Англія гратиме в 1/2 фіналу

Збірна Англії у півфіналі ЧС-2026 зустрінеться із командою Аргентини, яка у паралельному матчі перемогла команду Швейцарії. Матч Англія – Аргентина відбудеться 15 липня о 22:00 за київським часом.