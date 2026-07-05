"Зарядил батарейки": Клопп сделал заявление о сборной Германии

Знаменитый немецкий специалист Юрген Клопп готов вернуться в тренерскую деятельность и возглавить национальную сборную своей страны. 59-летний экс-наставник "Ливерпуля" официально подтвердил, что находится в активном переговорном процессе с Немецким футбольным союзом (DFB), который экстренно ищет замену предыдущему наставнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports .

Руины после ЧМ-2026

Место на мостике Бундестим освободилось после грандиозного провала сборной Германии на текущем Мундиале. Четырехкратные чемпионы мира сенсационно завершили борьбу уже на первой стадии плей-офф (в 1/16 финала), уступив в серии послематчевых пенальти сборной Парагвая.

Сразу после этого сокрушительного фиаско Юлиан Нагельсманн ушел в отставку. Руководство немецкого футбола мгновенно определило кандидатуру номер один и вышло прямой контакт с Клоппом.

"Да, я могу подтвердить переговоры. События развивались достаточно стремительно. Юлиан ушел в отставку, DFB ищет преемника, и они обратились ко мне", – заявил Клопп.

Что может помешать

Несмотря на обоюдное желание сторон, назначение не состоится за один день. Мешают юридические обязательства специалиста: с 1 января 2025 года Клопп занимает должность глобального спортивного директора футбольного концерна "Ред Булл", а его действующее соглашение рассчитано до 2029 года.

Для перехода в сборную тренеру необходимо договориться о расторжении контракта. По информации инсайдеров, у Клоппа есть устная договоренность о возможности выхода из проекта ради национальной команды, однако впереди серьезный разговор с высшим руководством компании.

"Что касается того, что еще должно произойти - требуется время. Я нахожусь на контракте с "Ред Булл". Я уже четко дал понять, что заинтересован в сборной, но переговоры будут интенсивными. Мне нужно поговорить с Оливером Минцлаффом (генеральный директор корпоративных проектов и новых инвестиций Red Bull GmbH - ред.), он мой работодатель. Предполагаю, что он не станет чинить препятствий. В идеале в этой ситуации все должны остаться в выигрыше", - отметил специалист.

Будут фундаментальные изменения

Юрген Клопп, выигравший за свою карьеру все возможные трофеи с дортмундской "Боруссией" и английским "Ливерпулем", убежден, что его отдых от тренерского ремесла официально завершен. Он полностью восстановил силы и имеет четкий план по спасению немецкого футбола из глубокого кризиса.

"Сейчас не самый идеальный тайминг для этого. Но этот момент лучше, чем когда-либо раньше. Я уже более чем зарядил свои батарейки, я полностью готов. Мысли начинают роиться в голове. Мы должны фундаментально изменить ситуацию в сборной", - резюмировал Клопп.

Кто такой Юрген Клопп

Уроженец Штутгарта, футболист и тренер. На профессиональном уровне выступал за "Пфорцхайм", дубль франкфуртского "Айнтрахта", зинлигенскую "Викторию", "Рот-Вайсс" из Франкфурта и "Майнц".

После завершения игровой карьеры в 2001 году возглавил "Майнц". Поработал с "карнавальщиками" более 7 лет и перебрался в "Боруссию" из Дортмунда. Дважды сделал "шмелей" чемпионами Германии, выиграл Кубок и два Суперкубка Германии, дошел до финала Лиги чемпионов-2012/13.

В октябре 2015-го стал тренером "Ливерпуля". Во главе "красных" выиграл чемпионский титул АПЛ-2019/20, завоевал Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии, триумфовал в Лиге чемпионов-2018/19, выиграл Суперкубок УЕФА и победил на Клубном чемпионате мира.