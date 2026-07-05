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Спорт »

"Зарядив батарейки": Клопп зробив заяву щодо збірної Німеччини

12:56 05.07.2026 Нд
3 хв
Легендарний наставник готовий діяти
aimg Андрій Костенко
"Зарядив батарейки": Клопп зробив заяву щодо збірної Німеччини Юрген Клопп повертається у велику гру (фото: instagram.com/kloppo)
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Знаменитий німецький фахівець Юрген Клопп готовий повернутися до тренерської діяльності та очолити національну збірну своєї країни. 59-річний екс-наставник "Ліверпуля" офіційно підтвердив, що перебуває в активному переговорному процесі з Німецьким футбольним союзом (DFB), який екстрено шукає заміну попередньому керманичу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Руїни після ЧС-2026

Місце на містку Бундестім звільнилося після грандіозного провалу збірної Німеччини на поточному Мундіалі. Чотириразові чемпіони світу сенсаційно завершили боротьбу вже на першій стадії плей-офф (в 1/16 фіналу), поступившись у серії післяматчевих пенальті збірній Парагваю.

Одразу після цього нищівного фіаско Юліан Нагельсманн пішов у відставку. Керівництво німецького футболу миттєво визначило кандидатуру номер один і вийшло на прямий контакт із Клоппом.

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"Так, я можу підтвердити переговори. Події розвивалися досить стрімко. Юліан пішов у відставку, DFB шукає наступника, і в ході цих думок вони звернулися до мене", - заявив Клопп.

Що може стати на заваді

Попри обопільне бажання сторін, призначення не відбудеться за один день. На заваді стоять юридичні зобов'язання фахівця: з 1 січня 2025 року Клопп обіймає посаду глобального спортивного директора футбольного концерну "Ред Булл", а його чинна угода розрахована до 2029 року.

Для переходу в збірну тренеру необхідно домовитися про розірвання контракту. За інформацією інсайдерів, Клопп має усну домовленість про можливість виходу з проєкту заради національної команди, проте попереду серйозна розмова з вищим керівництвом компанії.

"Щодо того, що ще має статися – потрібен час. Я перебуваю на контракті з "Ред Булл". Я вже чітко дав зрозуміти, що зацікавлений у збірній, але переговори будуть інтенсивними. Мені потрібно поговорити з Олівером Мінцлаффом (генеральний директор корпоративних проектів і нових інвестицій Red Bull GmbH – ред.), він мій роботодавець. Припускаю, що він не стане на заваді. В ідеалі в цій ситуації всі мають залишитися переможцями", - зазначив фахівець.

Будуть фундаментальні зміни

Юрген Клопп, який за свою кар'єру виграв усі можливі трофеї з дортмундською "Боруссією" та англійським "Ліверпулем", переконаний, що його відпочинок від тренерського ремесла офіційно завершено. Він повністю відновив сили і має чіткий план порятунку німецького футболу з глибокої кризи.

"Зараз не найідеальніший таймінг для цього. Але цей момент кращий, ніж будь-коли раніше. Я вже більш ніж зарядив свої батарейки, я повністю готовий. Думки починають гасати в голові. Ми маємо фундаментально змінити ситуацію в збірній", - резюмував Клопп.

Хто такий Юрген Клопп

Уродженець Штутгарта, футболіст і тренер. На професіональному рівні виступав за "Пфорцхайм", дубль франкфуртського "Айнтрахта", зінлігенську "Вікторію", "Рот-Вайсс" із Франкфурта та "Майнц".

Після завершення ігрової кар'єри в 2001 році очолив "Майнц". Попрацював із "карнавальниками" понад 7 років і перебрався до "Боруссії" з Дортмунда. Двічі зробив "джмелів" чемпіонами Німеччини, виграв Кубок і два Суперкубка Німеччини, дійшов до фіналу Ліги чемпіонів-2012/13.

У жовтні 2015-го став керманичем "Ліверпуля". На чолі "червоних" виграв чемпіонський титул АПЛ-2019/20, здобув Кубок Англії, Кубок ліги та Суперкубок Англії, тріумфував у Лізі чемпіонів-2018/19, виграв Суперкубок УЄФА та переміг на Клубному чемпіонаті світу.

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