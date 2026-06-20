"Запомню навсегда": Караваев рассказал о тайном разговоре с Суркисом после перехода в "Шахтер"

О чем был разговор с Суркисом

Одной из самых обсуждаемых тем после перехода Караваева стали кадры его общения с Григорием Суркисом сразу после завершения последнего матча за киевское "Динамо". В кулуарах поговаривали, что диалог носил жесткий и не слишком лестный характер.

Александр решил не раскрывать всех конфиденциальных деталей, однако подтвердил, что беседа получилась максимально мужской и глубокой.

"Понимаю, что всем интересно, но скажу, что это был разговор опытного (в плане футбола и жизни в целом) мужчины с мужчиной - профессиональным футболистом. Это был разговор неравнодушных людей, но я озвучил свое решение. Говорил, что настал тот момент, когда я уже все решил для себя и не мог этого изменить. Я знал, что мое решение здесь не одобрят и не примут", - признался Александр.

Игрок также добавил, что попытался донести до руководства киевлян свои мотивы, и этот диалог оставил глубокий след в его памяти.

"Всю свою аргументацию, почему я принял такое решение, почему я так поступил, я все объяснил и обосновал. Есть небольшая надежда, что меня услышали как футболиста и как человека. Скажу честно: этот разговор мне очень понравился, и я его запомню навсегда, потому что было сказано много интересного для моей дальнейшей жизни", - сказал Караваев.

Реакция на трансфер в футбольной среде

По словам Караваева, несмотря на принципиальный характер противостояния между двумя украинскими грандами, в профессиональной среде его выбор не вызвал волны осуждения.

Спортсмен отмечает, что коллеги и близкие друзья оценили этот шаг исключительно с прагматической, спортивной точки зрения. В частности, публичную поддержку игроку ранее выразил экс-футболист "Динамо" Артем Милевский, который подчеркнул важность игровой практики.

"Скажу так: все, с кем я разговаривал, с кем дружу, общаюсь… Не скажу, что 100% людей поддержали, но 98% - точно. Поддержали и правильно поняли. Я сам осознавал, что это будет действительно трудное решение. Но если посмотреть именно с футбольной точки зрения, с профессиональной… То, конечно, меня поняли", - резюмировал защитник.

Караваев против "Шахтера" в матче за "Динамо" (фото: ФК "Динамо")

Статистика и достижения Караваева в "Динамо"

Отметим, что Александр Караваев присоединился к "Шахтеру" в статусе свободного агента, подписав контракт с "оранжево-черными" до 30 июня 2028 года. Для 34-летнего защитника это возвращение в родные ряды - он является воспитанником академии "горняков", хотя в начале карьеры так и не провел за основную команду донетчан ни одного официального матча.

В течение последних семи сезонов Александр защищал цвета главного конкурента "Шахтера" - киевского "Динамо". Его достижения в столичном клубе выглядят внушительно:

Общие показатели: 217 матчей во всех официальных турнирах, 16 забитых мячей и 26 результативных передач.

Прошлый сезон: отыграл за "бело-синих" 33 матча во всех турнирах, отличившись 4 голами и 5 голевыми передачами.

Выигранные трофеи: вместе с киевлянами Караваев завоевал 7 национальных титулов - дважды становился чемпионом Украины, а также выиграл 3 Кубка и 2 Суперкубка страны.