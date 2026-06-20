"Запам'ятаю назавжди": Караваєв розповів про таємну розмову з Суркісом після переходу в "Шахтар"

Про що була розмова із Суркісом

Однією з найбільш обговорюваних тем після переходу Караваєва стали кадри його спілкування з Григорієм Суркісом одразу після завершення останнього матчу за київське "Динамо". У кулуарах подейкували, що діалог мав жорсткий та не надто компліментарний характер.

Олександр вирішив не розкривати всіх конфіденційних деталей, проте підтвердив, що бесіда вийшла максимально чоловічою та глибокою.

"Розумію, що всім цікаво, але скажу, що це була розмова досвідченого (в плані футболу та життя в цілому) чоловіка із чоловіком – професіональним футболістом. Це була розмова небайдужих людей, але я сказав своє рішення. Говорив, що прийшов той час, коли я вже все вирішив для себе і не міг цього змінити. Я знав, що моє рішення тут не схвалять позитивно і не сприймуть", - зізнався Олександр.

Гравець також додав, що спробував донести керівництву киян свої мотиви, і цей діалог залишив глибокий слід у його пам'яті.

"Усю свою аргументацію, чому я ухвалив таке рішення, чому я так зробив, я все пояснив і аргументував. Маю маленьку надію, що мене почули, як футболіста та людину. Скажу чесно: ця розмова мені дуже сподобалася і я її запам'ятаю назавжди, бо було багато цікавого сказано для подальшого мого життя", - сказав Караваєв.

Реакція на трансфер у футбольному середовищі

За словами Караваєва, попри принциповий статус протистояння між двома українськими грандами, у професійному середовищі його вибір не викликав хвилі засудження.

Спортсмен зазначає, що колеги та близькі друзі оцінили цей крок виключно з прагматичної, спортивної точки зору. Зокрема, публічну підтримку гравцеві раніше висловив екс-футболіст "Динамо" Артем Мілевський, який наголосив на важливості ігрової практики.

"Скажу так: з усіма, з ким я розмовляв, з ким дружу, спілкуюся… Не скажу, що 100% людей підтримало, але 98% точно. Підтримали і саме зрозуміли. Я сам усвідомлював, що це буде реально важке рішення. Але якщо ж подивитися саме з футбольної точки зору, з професіональної… То звісно, мене зрозуміли", - резюмував захисник.

Караваєв проти "Шахтаря" у грі за "Динамо" (фото: ФК "Динамо")

Статистика та досягнення Караваєва в "Динамо"

Зазначимо, що Олександр Караваєв приєднався до "Шахтаря" у статусі вільного агента, підписавши контракт із "помаранчево-чорними" до 30 червня 2028 року. Для 34-річного захисника це повернення до рідних пенатів – він є вихованцем академії "гірників", хоча на старті кар'єри так і не провів за основну команду донеччан жодного офіційного поєдинку.

Протягом останніх семи сезонів Олександр захищав кольори головного конкурента "Шахтаря" – київського "Динамо". Його доробок у столичному клубі виглядає солідно:

Загальні показники: 217 матчів у всіх офіційних турнірах, 16 забитих м'ячів та 26 результативних передач.

Минулий сезон: відіграв за "біло-синіх" 33 поєдинки в усіх компаніях, відзначившись 4 голами та 5 асистами.

Виграні трофеї: разом із киянами Караваєв завоював 7 національних титулів – двічі ставав чемпіоном України, а також виграв 3 Кубки та 2 Суперкубки країни.