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Трансфери "Динамо": титулований легіонер безкоштовно повернувся у київський клуб

12:26 19.06.2026 Пт
2 хв
Томаш Кендзьора підписав дворічний контракт зі столичним колективом
aimg Андрій Костенко
Трансфери "Динамо": титулований легіонер безкоштовно повернувся у київський клуб Томаш Кендзьора знову в "Динамо" (фото: ФК "Динамо")
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Київське "Динамо" офіційно оголосило про повернення до свого складу 32-річного польського захисника Томаша Кендзьори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт столичного клубу.

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Деталі контракту

Перехід польського легіонера, який останнім часом грав у Греції за ПАОК, відбувся на безкоштовній основі. Кендзьора повернувся до Києва в статусі вільного агента.

Його новий особистий контракт із "Динамо" розрахований на два роки. Варто зазначити, що за час виступів у Греції футболіст зазнав тактичної трансформації та остаточно перекваліфікувався з правого захисника в центрального.

Повернення захисника до "Динамо" виглядає особливо цікавим на тлі можливої зустрічі киян із ПАОКом у єврокубках. Раніше стало відомо, що "біло-сині" можуть зіграти з грецьким клубом у другому раунді кваліфікації Ліги Європи, якщо пройдуть румунську "Університатю Клуж".

Трансфери &quot;Динамо&quot;: титулований легіонер безкоштовно повернувся у київський клуб

Титули в "Динамо" та чемпіонство у Греції

Кендзьора вперше став гравцем київського "Динамо" влітку 2017 року. Він устиг провести за українську команду майже 200 поєдинків у всіх офіційних турнірах. У складі киян став чемпіоном України у 2021 році, двічі вигравав Кубок та тричі – Суперкубок України.

Після початку повномасштабної війни поляк виступав на правах оренди за польський "Лех" та грецький ПАОК. Влітку 2024 року він уклав повноцінний дворічний контракт із колективом із Салонік. У складі ПАОКа Кендзьора став одним із найсильніших центральних захисників місцевої ліги та виграв титул чемпіона Греції 2024 року.

Раніше ми повідомили, що "Динамо" несподівано підписало молодого воротаря.

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