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Юная украинка остановилась в шаге от громкой победы на Уимблдоне-2026

15:36 12.07.2026 Вс
2 мин
13-летняя первая ракетка Европы Мария Кочерженко уступила американке на супертайбрейке
aimg Андрей Костенко
Мария Кочерженко (фото: btu.org.ua)

Украинская теннисистка Мария Кочерженко, возглавившая на этой неделе рейтинг Tennis Europe U14, блестяще выступила на Уимблдоне-2026. Юная спортсменка дошла до финала престижного турнира среди девушек до 14 лет, но остановилась в шаге от завоевания титула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты турнира.

Уимблдон-2026. Девушки U-14. Финал

Мария Кочерженко (Украина) – Иша Манчжала (США) – 5:7, 6:2, 8:10

Драма на супертайбрейке

В финальном противостоянии Мария сошлась на корте с представительницей США Ишей Манчжалой. Поединок держал в напряжении до последнего розыгрыша: соперницы обменялись выигранными сетами, из-за чего судьба титула определялась в третьей решающей партии.

Согласно регламенту соревнований ее проводили в формате супертайбрейка (до 10 очков). В этой эмоциональной лотерее сильнее оказалась американка, вырвавшая победу со счетом 10:8.

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Блестящий путь украинки на Уимблдоне

Несмотря на досадное поражение в финале, Мария Кочерженко провела феноменальный турнир, одержав серию уверенных побед на предыдущих стадиях:

  • Групповой этап: украинка уверенно разобралась с Эмилией Хеннингсен из Дании (6:4, 6:3), разгромила бразильянку Габриэлу Карвальо (6:3, 6:0) и в тяжелейшем триллере дожила австралийку Клер Хирши (6:4, 6:7, 14:12).
  • Полуфинал: в шаге от решающего матча Кочерженко уверенно одолела еще одну представительницу Бразилии – Эдуарду Гомес, закрыв поединок в двух сетах (6:3, 7:5).

Отметим, что в прошлом году на юниорском Уимблдоне в возрастной категории U-14 финалисткой стала другая украинка София Белинская.

Накануне Линда Носкова стала чемпионкой женского Уимблдона-2026, одержав победу в историческом чешском финале.

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