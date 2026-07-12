Юная украинка остановилась в шаге от громкой победы на Уимблдоне-2026

Уимблдон-2026. Девушки U-14. Финал

Мария Кочерженко (Украина) – Иша Манчжала (США) – 5:7, 6:2, 8:10

Драма на супертайбрейке

В финальном противостоянии Мария сошлась на корте с представительницей США Ишей Манчжалой. Поединок держал в напряжении до последнего розыгрыша: соперницы обменялись выигранными сетами, из-за чего судьба титула определялась в третьей решающей партии.

Согласно регламенту соревнований ее проводили в формате супертайбрейка (до 10 очков). В этой эмоциональной лотерее сильнее оказалась американка, вырвавшая победу со счетом 10:8.

Блестящий путь украинки на Уимблдоне

Несмотря на досадное поражение в финале, Мария Кочерженко провела феноменальный турнир, одержав серию уверенных побед на предыдущих стадиях:

Групповой этап: украинка уверенно разобралась с Эмилией Хеннингсен из Дании (6:4, 6:3), разгромила бразильянку Габриэлу Карвальо (6:3, 6:0) и в тяжелейшем триллере дожила австралийку Клер Хирши (6:4, 6:7, 14:12).

украинка уверенно разобралась с Эмилией Хеннингсен из Дании (6:4, 6:3), разгромила бразильянку Габриэлу Карвальо (6:3, 6:0) и в тяжелейшем триллере дожила австралийку Клер Хирши (6:4, 6:7, 14:12). Полуфинал: в шаге от решающего матча Кочерженко уверенно одолела еще одну представительницу Бразилии – Эдуарду Гомес, закрыв поединок в двух сетах (6:3, 7:5).

Отметим, что в прошлом году на юниорском Уимблдоне в возрастной категории U-14 финалисткой стала другая украинка София Белинская.