Юная украинка остановилась в шаге от громкой победы на Уимблдоне-2026

Украинская теннисистка Мария Кочерженко, возглавившая на этой неделе рейтинг Tennis Europe U14, блестяще выступила на Уимблдоне-2026. Юная спортсменка дошла до финала престижного турнира среди девушек до 14 лет, но остановилась в шаге от завоевания титула.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты турнира.
Уимблдон-2026. Девушки U-14. Финал
Мария Кочерженко (Украина) – Иша Манчжала (США) – 5:7, 6:2, 8:10
В финальном противостоянии Мария сошлась на корте с представительницей США Ишей Манчжалой. Поединок держал в напряжении до последнего розыгрыша: соперницы обменялись выигранными сетами, из-за чего судьба титула определялась в третьей решающей партии.
Согласно регламенту соревнований ее проводили в формате супертайбрейка (до 10 очков). В этой эмоциональной лотерее сильнее оказалась американка, вырвавшая победу со счетом 10:8.
Несмотря на досадное поражение в финале, Мария Кочерженко провела феноменальный турнир, одержав серию уверенных побед на предыдущих стадиях:
Отметим, что в прошлом году на юниорском Уимблдоне в возрастной категории U-14 финалисткой стала другая украинка София Белинская.
Накануне Линда Носкова стала чемпионкой женского Уимблдона-2026, одержав победу в историческом чешском финале.