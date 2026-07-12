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Юна українка зупинилася за крок до гучної перемоги на Вімблдоні-2026

15:36 12.07.2026 Нд
2 хв
13-річна перша ракетка Європи Марія Кочерженко поступилася американці на супертайбрейку
aimg Андрій Костенко
Марія Кочерженко (фото: btu.org.ua)

Українська тенісистка Марія Кочерженко, яка цього тижня очолила рейтинг Tennis Europe U14, блискуче виступила на Вімблдоні-2026. Юна спортсменка дійшла до фіналу престижного турніру серед дівчат до 14 років, але зупинилася за крок від завоювання титулу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результати турніру.

Вімблдон-2026. Дівчата U-14. Фінал

Марія Кочерженко (Україна) – Іша Манчжала (США) – 5:7, 6:2, 8:10

Драма на супертайбрейку

У фінальному протистоянні Марія зійшлася на корті з представницею США Ішою Манчжалою. Поєдинок тримав у напрузі до останнього розіграшу: суперниці обмінялися виграними сетами, через що доля титулу визначалася у третій вирішальній партії.

Відповідно до регламенту змагань, її проводили у форматі супертайбрейку (до 10 очок). У цій емоційній лотереї сильнішою виявилася американка, яка вирвала перемогу з рахунком 10:8.

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Блискучий шлях українки на Вімблдоні

Попри прикру поразку у фіналі, Марія Кочерженко провела феноменальний турнір, здобувши серію впевнених перемог на попередніх стадіях:

  • Груповий етап: українка впевнено розібралася з Емілією Хеннінгсен із Данії (6:4, 6:3), розгромила бразилійку Габріелу Карвальо (6:3, 6:0) та у надважкому трилері дотиснула австралійку Клер Хірші (6:4, 6:7, 14:12).
  • Півфінал: у кроці від вирішального матчу Кочерженко впевнено здолала ще одну представницю Бразилії – Едуарду Гомес, закривши поєдинок у двох сетах (6:3, 7:5).

Зазначимо, що минулого року на юніорському Вімблдоні у віковій категорії U-14 фіналісткою стала інша українка Софія Бєлінська.

Напередодні Лінда Носкова стала чемпіонкою жіночого Вімблдона-2026, здобувши перемогу в історичному чеському фіналі.

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