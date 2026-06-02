Впервые в истории: Украина устроила безумный разгром на Евро и залетела в полуфинал

Сборная Украины по мини-футболу сотворила грандиозную сенсацию на ЧЕ-2026 в Словакии. В четвертьфинале "сине-желтые" всухую разгромили Грузию (4:0) и впервые в истории вышли в полуфинал турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рехультат поединка.
Во вторник, 2 июня 2026 года, в Братиславе состоялись стартовые четвертьфинальные поединки чемпионата Европы по минифутболу.
Национальная сборная Украины выдала феноменальный матч против команды Грузии, одержав разгромную победу, которая навсегда войдет в историю отечественного спорта.
Украинцы со стартового свистка зажали грузин на их половине поля, засыпав ударами ворота соперника (статистика первого тайма по ударам в створ - катастрофические для Грузии 0:7).
Настоящим кошмаром для обороны кавказцев стал дуэт Александра Колесникова и Михаила Грицыны.
Счет был открыт на 12-й минуте: Колесников эффектно вбросил аут, а Грицына оригинально замкнул передачу ударом коленом - 0:1.
Через восемь минут эта же комбинация сработала идентично: снова вбрасывание с аута от Колесникова, и Грицына оформляет дубль.
В конце тайма Михаил мог забивать третий, но попал в перекладину.
Свой заслуженный хет-трик Грицына оформил уже во втором тайме - на 27-й минуте Колесников записал на свой счет третий ассист за матч, но на этот раз уже с игры - 0:3.
Точку в одностороннем избиении на 47-й минуте поставил сам Александр Колесников, который к трем результативным передачам добавил роскошный гол со штрафного с помощью рикошета от стенки.
В то же время украинский голкипер Магурский под занавес встречи совершил несколько блестящих сейвов, сохранив свои ворота "сухими" - 4:0.
Благодаря этому триумфу сборная Украины впервые в своей истории пробилась в полуфинал континентального первенства по мини-футболу.
В поединке за выход в финал украинцы сойдутся со сборной Венгрии.
Венгры в своем четвертьфинале с аналогичным счетом 4:0 разгромили Болгарию (перед этим в 1/8 финала в упорной борьбе одолев Боснию и Герцеговину в серии пенальти).
Другая полуфинальная пара Евро-2026 определится чуть позже в противостояниях Румыния - Сербия и Чехия - Азербайджан, которые также закрывают программу игрового дня 2 июня.
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