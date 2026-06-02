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Вперше в історії: Україна влаштувала шалений розгром на Євро та залетіла у півфінал

22:08 02.06.2026 Вт
2 хв
Українці розірвали оборону суперника на шляху до півфіналу континентальної першості. Хто спробує зупинити "синьо-жовтих" за крок до фіналу?
aimg Катерина Урсатій
Збірна України з мініфутболу (фото: uaf.ua)

Збірна України з мініфутболу створила грандіозну сенсацію на ЧЄ-2026 у Словаччині. У чвертьфіналі "синьо-жовті" всуху розгромили Грузію (4:0) та вперше в історії вийшли до півфіналу турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рехультат поєдинку.

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У вівторок, 2 червня 2026 року, в Братиславі відбулися стартові чвертьфінальні поєдинки чемпіонату Європи з мініфутболу.

Національна збірна України видала феноменальний матч проти команди Грузії, здобувши розгромну перемогу, яка назавжди увійде в історію вітчизняного спорту.

Бенефіс зв'язки Колесников - Грицина та хет-трик коліном

Українці зі стартового свистка затиснули грузинів на їхній половині поля, засипавши ударами ворота суперника (статистика першого тайму за ударами в площину - катастрофічні для Грузії 0:7).

Справжнім кошмаром для оборони кавказців став дует Олександра Колесникова та Михайла Грицини.

Рахунок було відкрито на 12-й хвилині: Колесников ефектно вкинув аут, а Грицина оригінально замкнув передачу ударом коліном - 0:1.

За вісім хвилин ця ж комбінація спрацювала ідентично: знову вкидання з ауту від Колесникова, і Грицина оформлює дубль.

Наприкінці тайму Михайло міг забивати третій, але поцілив у поперечину.

Свій заслужений хет-трик Грицина оформив уже в другому таймі - на 27-й хвилині Колесников записав на свій рахунок третій асист за матч, але цього разу вже з гри - 0:3.

Крапку в односторонньому побитті на 47-й хвилині поставив сам Олександр Колесников, який до трьох результативних передач додав розкішний гол зі штрафного за допомогою рикошету від стінки.

Водночас український голкіпер Магурський під завісу зустрічі здійснив кілька блискучих сейвів, зберігши свої ворота "сухими" - 4:0.

Битва за фінал: хто став суперником України

Завдяки цьому тріумфу збірна України вперше у своїй історії пробилася до півфіналу континентальної першості з мініфутболу.

У поєдинку за вихід до фіналу українці зійдуться зі збірною Угорщини.

Угорці у своєму чвертьфіналі з аналогічним рахунком 4:0 розгромили Болгарію (перед цим у 1/8 фіналу в запеклій боротьбі здолавши Боснію і Герцеговину в серії пенальті).

Інша півфінальна пара Євро-2026 визначиться трохи пізніше у протистояннях Румунія - Сербія та Чехія - Азербайджан, які також закривають програму ігрового дня 2 червня.

Раніше ми розповіли, хто з українських команд і в яких єврокубках гратиме в наступному сезоні.

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