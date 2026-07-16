Опередили МЮ: "Рома" перехватила звезду "Вест Хэма"

Итальянская "Рома" нацелилась на громкое усиление атакующей линии. Летом к римлянам может присоединиться Крисенсио Саммервилл.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.
Руководство "волков" настроено очень серьезно к подписанию 24-летнего нидерландца. В Риме уже перешли к конкретным действиям – представители нидерландского футболиста посетили Италию и провели переговоры с боссами "Ромы".
Сам Саммервилл в четверг возвращается из отпуска в Майами и планирует лично изучить все предложения, которые есть на его столе. Действующий контракт вингера с лондонским "Вест Хэмом" рассчитан еще на три года, поэтому покупателям придется удовлетворить финансовые аппетиты "молотобойцев".
Нидерландец также является приоритетной целью для "Манчестер Юнайтед", однако манкунианцы связаны по рукам и ногам. Главным сдерживающим фактором остается неопределенное будущее Маркуса Решфорда.
Пока "красные дьяволы" не продадут англичанина, подписание Саммервилла остается на паузе. Этой задержкой английского гранда и стремится воспользоваться "Рома", желающая закрыть сделку в ближайшее время.
Ранее мы сообщали, что "Рому" может покинуть украинский нападающий – в услугах Довбика заинтересованы его бывшие тренеры. Вместо этого другой итальянский гранд стремится удержать обладателя Золотого мяча.