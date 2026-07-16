Випередили МЮ: "Рома" перехопила зірку "Вест Гема"

Італійська "Рома" націлилася на гучне підсилення атакувальної лінії. Влітку до римлян може доєднатися Крісенсіо Саммервілл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.
Керівництво "вовків" налаштоване дуже серйозно щодо підписання 24-річного нідерландця. В Римі вже перейшли до конкретних дій - представники нідерландського футболіста відвідали Італію та провели переговори з боссами "Роми".
Сам Саммервілл у четвер повертається з відпустки в Маямі й планує особисто вивчити всі пропозиції, які є на його столі. Чинний контракт вінгера з лондонським "Вест Гемом" розрахований ще на три роки, тому покупцям доведеться задовольнити фінансові апетити "молотобійців".
Нідерландець також є пріоритетною ціллю для "Манчестер Юнайтед", проте манкуніанці наразі зв'язані по руках і ногах. Головним стримуючим фактором лишається невизначене майбутнє Маркуса Решфорда.
Поки "червоні дияволи" не продадуть англійця, підписання Саммервілла залишається на паузі. Цією затримкою англійського гранда і прагне скористатися "Рома", яка хоче закрити угоду найближчим часом.
Раніше ми повідомляли, що "Рому" може покинути український нападник - в послугах Довбика зацікавлені його колишні тренери. Натомість інший італійський гранд прагне утримати володаря Золотого м'яча.