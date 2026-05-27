RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Он все сделал правильно": Шевченко впервые отреагировал на допинг-дисквалификацию Мудрика

18:42 27.05.2026 Ср
3 мин
Руководитель УАФ оценил суровый бан украинца в Англии и рассказал о подготовке к суду в Лозанне
aimg Андрей Костенко
Михаил Мудрик в игре за сборную Украины (фото: Getty Images)

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко впервые официально прокомментировал резонансную ситуацию вокруг 4-летней дисквалификации звездного вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика из-за допинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы отечественного футбола YouTube-каналу "Бомбардир".

Читайте также: "Игры Трампа" и допинг: украинский звездный пловец обогатился на скандальном турнире

"Мы не являемся стороной конфликта"

Шевченко отверг любые слухи, которые появлялись в прессе, якобы допинг-скандал Мудрика может быть связан с лагерем национальной сборной Украины, где вингер мог получить лекарства с запрещенным веществом.

"УАФ никогда не была стороной конфликта в этой ситуации. Наша позиция неизменна - мы верим в Михаила и в то, что он все сделал правильно. Ждем его возвращения", - сказал глава УАФ.

"Работаем с представителями Михаила"

Шевченко заверил, что ассоциация оказывает максимальную юридическую поддержку 25-летнему футболисту. По его словам футбольные чиновники находятся в постоянном контакте с адвокатами игрока.

"Мы готовы были помогать и помогали по всем запросам, которые присылали юристы. Всю информацию, которую нам удалось собрать, мы передавали, постоянно находясь в диалоге с его представителями. Сейчас Михаил получил от Английской футбольной ассоциации дисквалификацию на четыре года и подал апелляцию. В ближайшее время Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрит ее. Надеемся, будет принято справедливое решение и срок дисквалификации сократят", - подчеркнул глава УАФ.

Допинг-дело Мудрика: что известно

В декабре 2024 года в допинг-пробе "А" Мудрика обнаружили запрещенное вещество - мельдоний, входящий в список препаратов, повышающих выносливость. По информации британских СМИ, положительный допинг-тест игрок сдал после выступлений за сборную Украины в ноябре, когда принял участие в матчах Лиги наций с Грузией (1:1) и Албанией (2:1).

Мудрик был временно отстранен от футбола - до проверки пробы "В". На некоторое время ситуация зависла. Но 18 июня 2025 года ФА выдвинула украинскому игроку официальные обвинения.

Лишь в апреле 2026 года стал известен окончательный вердикт английской Футбольной ассоциации. Мудрик получил четыре года дисквалификации, что является максимальным возможным сроком наказания. С учетом временного отстранения, которое началось в 2024 году, срок действия санкций должен завершиться в конце 2028 года.

Сам 25-летний футболист отвергает обвинения. Сейчас он сотрудничает с ведущей юридической компанией Morgan Sports Law, которую ранее привлекали к апелляции по аналогичному делу Поля Погба. Французскому хавбеку удалось сократить срок дисквалификации с четырех лет до 18-ти месяцев.

Ранее мы писали, что Международная федерация баскетбола пожизненно дисквалифицировала игроков сборной Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФутболАндрей ШевченкоЧелси