ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

"Игры Трампа" и допинг: украинский звездный пловец обогатился на скандальном турнире

15:00 27.05.2026 Ср
3 мин
Андрей Говоров принял участие в Enhanced Games, где официально разрешены запрещенные вещества
aimg Андрей Костенко
"Игры Трампа" и допинг: украинский звездный пловец обогатился на скандальном турнире Андрей Говоров (фото: instagram.com/govorov_andrii)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Знаменитый украинский пловец, действующий обладатель мирового рекорда Андрей Говоров получил две награды на первом в истории розыгрыше коммерческого турнира Enhanced Games ("Игры усиленных"), который прошел в американском Лас-Вегасе. Это выступление уже вызвало громкий скандал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт игр и заявление национальной Федерации плавания.

Читайте также: Расплата за "договорняки" и пожизненный бан: ФИБА наказала баскетболистов сборной Украины

Допинговый куш: сколько заработал украинец

Особенностью соревнований в Лас-Вегасе, которые финансирует сын президента США - Дональд Трамп-младший, является полный отказ от антидопингового контроля.

Организаторы Enhanced Games заманили именитых атлетов бешеными призовыми. За победу в дисциплине выплачивали 250 тысяч долларов, за "серебро" - 125 тысяч, а за "бронзу" - 75 тысяч. Более того, за каждый побитый мировой рекорд спортсменам обещали бонус в размере 1 миллиона долларов.

Андрей Говоров, который объявил о завершении олимпийской карьеры в мае 2025 года, сумел дважды подняться на пьедестал:

  • "Серебро" - на дистанции 50 метров баттерфляем (на коронной дистанции украинца победил британец Бен Прауд со временем 22.32 секунды, недотянув до рекорда Говорова всего 0.05 секунды).
  • "Бронза" - на дистанции 50 метров вольным стилем (здесь грек Кристиан Гколомеев проплыл за 20.81 секунды и побил официальный мировой рекорд).

Благодаря этим результатам украинский пловец суммарно заработал 200 тысяч долларов.

Запугивание и возмущение

Решение Говорова выступить на "Играх усиленных" вызвало волну возмущения на родине. Комиссия атлетов Федерации плавания Украины официально осудила такой шаг спортсмена.

"Участие в подобных инициативах противоречит фундаментальным принципам спортивной этики, честной конкуренции и ответственности. Такие форматы ставят под сомнение ценности чистого спорта и негативно влияют на доверие к международной спортивной среде. Это не только о результатах, это о репутации и уважении к соперникам", - говорится в официальном заявлении федерации.

Сам Говоров накануне старта обвинял Международную федерацию плавания (World Aquatics) в запугивании. Организация ввела жесткое правило, которое пожизненно запрещает участвовать в официальных соревнованиях всем атлетам, которые хотя бы раз выйдут на старты Enhanced Games.

Кто такой Андрей Говоров

Уроженец Севастополя. Двукратный чемпион юношеских Олимпийских игр-2010 в Сингапуре, многократный призер чемпионатов Европы среди взрослых на дистанции 50 м баттерфляем.

Шестикратный рекордсмен Украины на дистанциях 50 м и 100 м вольным стилем и 50 м баттерфляем в коротких бассейнах. Участник Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, где выступал на 50 м вольным стилем.

Автор мирового рекорда на 50 метров баттерфляем - 22,17 секунды. Достижение было установлено в июле 2018 года и непревзойденное до сих пор.

В мае 2025 года официально объявил о завершении олимпийской карьеры.

Ранее мы рассказали, почему WBC официально запретила Усику провести реванш с Верховеном.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Спортсмены
Новости
The Economist пишет о подготовке Украины к 2-3 годам войны: что говорит источник РБК-Украина
The Economist пишет о подготовке Украины к 2-3 годам войны: что говорит источник РБК-Украина
Аналитика
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст