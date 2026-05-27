ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Жесткий вердикт WBC: Усику официально запретили реванш с Верховеном

12:18 27.05.2026 Ср
3 мин
Президент Всемирного боксерского совета назвал имя обязательного соперника
aimg Андрей Костенко
Жесткий вердикт WBC: Усику официально запретили реванш с Верховеном Александр Усик удерживает пояса слишком долго (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Попытки болельщиков и команды Рико Верховена добиться немедленного реванша с Александром Усиком потерпели крах. Всемирный боксерский совет (WBC) официально заблокировал любые разговоры о повторном поединке, утвердив следующего соперника для украинского обладателя трех титулов в супертяжелом весе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента организации Маурисио Сулеймана в интервью BoxingScene.

Читайте также: "Я некоронованный король": Верховена официально отстранили от бокса после боя с Усиком

Сулейман рубит с плеча: никаких реваншей

Несмотря на огромный резонанс вокруг финала мегафайта в Египте, где Усик вырвал победу техническим нокаутом в 11-м раунде, руководство WBC заняло непоколебимую позицию. Протесты команды нидерландского кикбоксера и призывы фанатов аннулировать результат боя из-за ошибки рефери были проигнорированы.

Маурисио Сулейман четко дал понять, что организация не собирается ущемлять права законного претендента, который заждался своего шанса.

"Следующий бой - Агит Кабаел против Александра Усика. Мы не собираемся мириться с разговорами о возможном реванше. Усик удерживает пояса достаточно долго, а Кабаел заслужил свой звездный час. Именно на проведении этого поединка WBC будет настаивать в ближайшее время. Надеюсь, мы закроем все вопросы и проведем этот бой уже осенью", - безапелляционно заявил Сулейман.

О пересмотре результата боя в Гизе

Основное возмущение боксерской общественности вызвал тот факт, что судья в ринге Майк Лайсон остановил поединок уже после финального гонга в 11-й трехминутке. Учитывая, что Верховен лидировал на записках как минимум одного из арбитров, остановка до сих пор вызывает жаркие споры.

Впрочем, глава Всемирного боксерского совета призвал фанатов успокоиться и заверил, что пересмотра результата не будет:

"В прямом эфире, под влиянием эмоций, действительно могло показаться, что рефери остановил встречу преждевременно. Тем более, что Рико действительно побеждал по очкам на карте одного из судей. Однако, просмотрев повторы с холодной головой и подробно пообщавшись с рефери, я абсолютно уверен: остановка была полностью оправданной и правильной. В то же время я прекрасно понимаю разочарование тех болельщиков, которым такое решение не понравилось", - подытожил глава организации.

Жесткий вердикт WBC: Усику официально запретили реванш с Верховеном

Немецкий боксер заждался своего звездного шанса (фото: instagram.com/agitkabayel)

Кто такой Агит Кабаел: пять фактов о будущем сопернике Усика

Агит Кабаел - 33-летний немецкий боксер курдского происхождения, владеющий титулом временного чемпиона мира по версии WBC.

Абсолютно непобедимый рекорд: На профессиональном ринге Кабаел провел 27 поединков и не потерпел ни одного поражения. 19 боев он завершил досрочно (27-0, 19 КО).

Уничтожитель фаворитов: Немец получил мировую славу благодаря громким апсетам в Саудовской Аравии. Он считался андердогом, но уверенно нокаутировал непобедимого ранее Арсланбека Махмудова (ТКО 4), кубинского техничного левшу Фрэнка Санчеса (КО 7) и опытного китайского супергиганта Чжана Чжилея (КО 6).

Статус в WBC: В начале 2026 года Кабаел защитил свой пояс временного чемпиона, досрочно остановив в 3-м раунде поляка Дамиана Кныбу. После этого организация официально объявила его обязательным претендентом на полноценный титул, которым владеет Александр Усик.

Антропометрия и стиль: Рост Агита - 191 см, размах рук - 203 см. Он не является классическим нокаутером-гигантом, но отличается феноменальной выносливостью, жестким прессингом, серийной работой по корпусу и высоким боксерским интеллектом.

Знаком с украинским боксом: В 2019 году Кабаел успешно защитил титул чемпиона Европы (EBU), победив по очкам опытного украинского супертяжеловеса Андрея Руденко.

Ранее Усик отреагировал на скандальное решение рефери остановить бой против Верховена.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бокс Александр Усик
Новости
Россия может атаковать из Беларуси трассу Киев-Чоп и маршруты поставок из Польши, - ISW
Россия может атаковать из Беларуси трассу Киев-Чоп и маршруты поставок из Польши, - ISW
Аналитика
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст