"Він усе зробив правильно": Шевченко вперше відреагував на допінг-дискваліфікацію Мудрика

"Ми не є стороною конфлікту"

Шевченко відкинув будь-які чутки, що з'являлися у пресі, нібито допінг-скандал Мудрика може бути пов'язаний із табором національної збірної України, де вінгер міг отримати ліки із забороненою речовиною.

"УАФ ніколи не була стороною конфлікту в цій ситуації. Наша позиція незмінна – ми віримо в Михайла та в те, що він усе зробив правильно. Чекаємо на його повернення", - сказав голова УАФ.

"Працюємо з представниками Михайла"

Шевченко запевнив, що асоціація надає максимальну юридичну підтримку 25-річному футболісту. За його словами футбольні чиновники перебувають у постійному контакті з адвокатами гравця.

"Ми готові були допомагати й допомагали за всіма запитами, які надсилали юристи. Усю інформацію, яку нам вдалося зібрати, ми передавали, постійно перебуваючи в діалозі з його представниками. Наразі Михайло отримав від Англійської футбольної асоціації дискваліфікацію на чотири роки та подав апеляцію. Найближчим часом Спортивний арбітражний суд у Лозанні розгляне її. Сподіваємося, буде ухвалене справедливе рішення і термін дискваліфікації скоротять", - наголосив голова УАФ.

Допінг-справа Мудрика: що відомо

У грудні 2024 року в допінг-пробі "А" Мудрика виявили заборонену речовину – мельдоній, що входить до списку препаратів, які підвищують витривалість. За інформацією британських ЗМІ, позитивний допінг-тест гравець здав після виступів за збірну України в листопаді, коли взяв участь у матчах Ліги націй з Грузією (1:1) та Албанією (2:1).

Мудрик був тимчасово відсторонений від футболу – до перевірки проби "В". На певний час ситуація зависла. Але 18 червня 2025 року ФА висунула українському гравцю офіційні звинувачення.

Лише у квітні 2026 року став відомий остаточний вердикт англійської Футбольної асоціації. Мудрик отримав чотири роки дискваліфікації, що є максимальним можливим терміном покарання. З урахуванням тимчасового відсторонення, яке розпочалося у 2024 році, термін дії санкцій має завершитися наприкінці 2028 року.

Сам 25-річний футболіст відкидає звинувачення. Зараз він співпрацює з провідною юридичною компанією Morgan Sports Law, яку раніше залучали до апеляції у аналогічній справі Поля Погба. Французькому хавбеку вдалось скоротити термін дискваліфікації з чотирьох років до 18-ти місяців.