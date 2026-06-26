"Он прошел бокс": Гвоздик отреагировал на решение Усика

39-летний Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелом весе, поделился мыслями относительно решения Александра Усика отказаться от своих поясов и статуса абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Он выиграл все. По совокупности достижений, в аматорском боксе и профессиональном, он выиграл абсолютно все, что можно было. Если мы говорим о профессионалах, возможно, Холлифилд выиграл все. Но он не добывал золотую медаль на Олимпийских играх!

Вот Саша просто прошел бокс. Одновременно любительский и профессиональный. Ну вот сейчас еще раз сорвет куш и хватит. Я апплодирую ему двумя руками, обнимаю его и могу только порадоваться его успехам", – рассказал Гвоздик.

Каким может быть "last dance" Усика?

По мнению Александра Гвоздика, прощальный бой Усика не должен стать для него неким вызовом.

"Я могу только восторгаться карьерой Усика. Возможно, написание книги для него будет чем-то более важным, чем "last dance". Может быть, "ласт дэнс" для Саши будет каким-то фановым боем, но при этом, он заработает много денег. Я его с этим поздравляю и этим восхищаюсь", – резюмировал Гвоздик.

Отметим, что за свою профессиональную карьеру Александр Усик не проиграл ни одного боя – в его активе 25 побед на профи-ринге.