"Он прошел бокс": Гвоздик отреагировал на решение Усика

Бронзовый призер Олимпиады-2012 считает, что Александр Усик может провести последний бой в карьере ради собственного удовольствия.
Об этом Гвоздик рассказал в эксклюзивном комментарии РБК-Украина
39-летний Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелом весе, поделился мыслями относительно решения Александра Усика отказаться от своих поясов и статуса абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
"Он выиграл все. По совокупности достижений, в аматорском боксе и профессиональном, он выиграл абсолютно все, что можно было. Если мы говорим о профессионалах, возможно, Холлифилд выиграл все. Но он не добывал золотую медаль на Олимпийских играх!
Вот Саша просто прошел бокс. Одновременно любительский и профессиональный. Ну вот сейчас еще раз сорвет куш и хватит. Я апплодирую ему двумя руками, обнимаю его и могу только порадоваться его успехам", – рассказал Гвоздик.
По мнению Александра Гвоздика, прощальный бой Усика не должен стать для него неким вызовом.
"Я могу только восторгаться карьерой Усика. Возможно, написание книги для него будет чем-то более важным, чем "last dance". Может быть, "ласт дэнс" для Саши будет каким-то фановым боем, но при этом, он заработает много денег. Я его с этим поздравляю и этим восхищаюсь", – резюмировал Гвоздик.
Отметим, что за свою профессиональную карьеру Александр Усик не проиграл ни одного боя – в его активе 25 побед на профи-ринге.
Ранее мы сообщали, что бывший промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что лучшим прощальным танцем для легенды украинского бокса будет гопак.