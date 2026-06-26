"Він пройшов бокс": Гвоздик відреагував на рішення Усика

39-річний Олександр Гвоздик, який виступає у напівважкій вазі, поділився думками щодо рішення Олександра Усика відмовитися від своїх поясів та статусу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

"Він виграв все. За сукупністю досягнень, в аматорському боксі та професійному, він виграв абсолютно все, що можна було. Якщо ми говоримо про професіоналів, можливо, Холіфілд виграв усе. Але він не здобув золоту медаль на Олімпійських іграх!

Ось Сашко просто пройшов бокс. Одночасно аматорський та професійний. Ну, зараз ще раз зірве куш і вистачить. Я аплодую йому двома руками, обіймаю його та можу тільки порадіти його успіхам", – розповів Гвоздик.

Яким може бути "last dance" Усика?

На думку Олександра Гвоздика, прощальний бій Усика не повинен стати для нього якимось викликом.

"Я можу тільки захоплюватися кар'єрою Усика. Можливо, написання книги для нього буде чимось важливішим, ніж "last dance". Можливо, "ласт денс" для Саші буде якимось фановим боєм, але при цьому він заробить багато грошей. Я його з цим вітаю і цим захоплююся", - резюмував Гвоздик..

Зазначимо, що за свою професійну кар'єру Олександр Усік не програв жодного бою – у його активі 25 перемог на профі-рингу.