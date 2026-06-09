От "Шахтера" до "Левого Берега": как выглядит полный состав УПЛ на сезон-2026/27

Сегодняшние матчи плей-офф за УПЛ окончательно определили список команд, которые в следующем сезоне сыграют в высшем дивизионе отечественного футбола.
Полный список команд-участниц представляет РБК-Украина.
По итогам чемпионата Украины-2025/26 напрямую из элитной когорты вылетели:
Вместо них в элиту вышли два победителя Первой лиги:
Еще две путевки - команды УПЛ разыграли в стыковых противостояниях с 3-м и 4-м коллективами Первой лиги. По их итогам одна команда УПЛ отстояла свое право остаться в элите, другая - понизилась в классе.
Победители плей-офф за УПЛ:
Таким образом топ-16 отечественных футбольных команд составили:
В истории отечественного футбола было несколько случаев, когда команды, которые пробивались в элиту по спортивному принципу, так и не повысились в классе. Они не сумели пройти аттестацию УПЛ - попросту говоря, не соответствовали нормам высшего дивизиона.
Поэтому по новичкам элиты стоит дождаться официальных решений УАФ и УПЛ.
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