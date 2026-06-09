От "Шахтера" до "Левого Берега": как выглядит полный состав УПЛ на сезон-2026/27

Какие изменения произошли в элите

По итогам чемпионата Украины-2025/26 напрямую из элитной когорты вылетели:

"Рух" (Львов) - финишировал 14-м, но снялся с чемпионата

"Полтава" - заняла последнее, 16-е место

Вместо них в элиту вышли два победителя Первой лиги:

"Буковина" (Черновцы)

"Черноморец" (Одесса)

Еще две путевки - команды УПЛ разыграли в стыковых противостояниях с 3-м и 4-м коллективами Первой лиги. По их итогам одна команда УПЛ отстояла свое право остаться в элите, другая - понизилась в классе.

Победители плей-офф за УПЛ:

"Левый Берег" (Киев) - победил "Александрию" и вышел в УПЛ

"Кудривка" - победила "Агробизнес" (Волочиск) и сохранила элитный статус

Кто будет играть в УПЛ-2025/26

Таким образом топ-16 отечественных футбольных команд составили:

"Шахтер" (Донецк)

ЛНЗ (Черкассы)

"Полесье" (Житомир)

"Динамо" (Киев)

"Металлист 1925" (Харьков)

"Колос" (Ковалевка)

"Кривбасс" (Кривой Рог)

"Заря" (Луганск)

"Карпаты" (Львов)

"Эпицентр" (Каменец-Подольский)

"Верес" (Ровно)

"Оболонь" (Киев)

"Кудривка"

"Буковина" (Черновцы)

"Черноморец" (Одесса)

"Левый Берег" (Киев)

Окончательный ли этот список

В истории отечественного футбола было несколько случаев, когда команды, которые пробивались в элиту по спортивному принципу, так и не повысились в классе. Они не сумели пройти аттестацию УПЛ - попросту говоря, не соответствовали нормам высшего дивизиона.

Поэтому по новичкам элиты стоит дождаться официальных решений УАФ и УПЛ.