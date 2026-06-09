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Від "Шахтаря" до "Лівого Берега": як виглядає повний склад УПЛ на сезон-2026/27

21:10 09.06.2026 Вт
2 хв
Як змінилася мапа українського футболу після перехідних матчів
aimg Андрій Костенко
"Буковина" – переможець турніру Першої ліги (фото ФК "Буковина")

Сьогоднішні матчі плей-офф за УПЛ остаточно визначили список команд, які в наступному сезоні зіграють в найвищому дивізіоні вітчизняного футболу.

Повний список команд-учасниць представляє РБК-Україна.

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Які зміни відбулися в еліті

За підсумками чемпіонату України-2025/26 напряму з елітної когорти вилетіли:

  • "Рух" (Львів) – фінішував 14-м, але знявся з чемпіонату
  • "Полтава" – посіла останнє, 16-те місце

Замість них до еліти вийшли два переможця Першої ліги:

  • "Буковина" (Чернівці)
  • "Чорноморець" (Одесса)

Ще дві путівки – команди УПЛ розіграли в стикових протистояннях з 3-м та 4-м колективами Першої ліги. За їхніми підсумками одна команда УПЛ відстояла своє право залишитись у еліті, інша – понизилася в класі.

Переможці плей-офф за УПЛ:

  • "Лівий Берег" (Київ) – переміг "Олександрію" та вийшов до УПЛ
  • "Кудрівка" – перемогла "Агробізнес" (Волочиськ) та зберегла елітний статус

Хто гратиме в УПЛ-2025/26

Таким чином топ-16 вітчизняних футбольних команд склали:

  • "Шахтар" (Донецьк)
  • ЛНЗ (Черкаси)
  • "Полісся" (Житомир)
  • "Динамо" (Київ)
  • "Металіст 1925" (Харків)
  • "Колос" (Ковалівка)
  • "Кривбас" (Кривий Ріг)
  • "Зоря" (Луганськ)
  • "Карпати" (Львів)
  • "Епіцентр" (Кам'янець-Подільский)
  • "Верес" (Рівне)
  • "Оболонь" (Київ)
  • "Кудрівка"
  • "Буковина" (Чернівці)
  • "Чорноморець" (Одеса)
  • "Лівий Берег" (Київ)

Чи остаточний цей список

В історії вітчизняного футболу було декілька випадків, коли команди, що пробивались до еліти за спортивним принципом, так і не підвищилися в класі. Вони не зуміли пройти атестацію УПЛ – просто кажучи, не відповідали нормам найвищого дивізіону.

Тому щодо новачків еліти варто дочекатися офіційних рішень УАФ та УПЛ.

Раніше ми розповіли, хто з українських команд і в яких єврокубках гратиме в наступному сезоні.

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