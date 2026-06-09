Від "Шахтаря" до "Лівого Берега": як виглядає повний склад УПЛ на сезон-2026/27

Сьогоднішні матчі плей-офф за УПЛ остаточно визначили список команд, які в наступному сезоні зіграють в найвищому дивізіоні вітчизняного футболу.
Повний список команд-учасниць представляє РБК-Україна.
За підсумками чемпіонату України-2025/26 напряму з елітної когорти вилетіли:
Замість них до еліти вийшли два переможця Першої ліги:
Ще дві путівки – команди УПЛ розіграли в стикових протистояннях з 3-м та 4-м колективами Першої ліги. За їхніми підсумками одна команда УПЛ відстояла своє право залишитись у еліті, інша – понизилася в класі.
Переможці плей-офф за УПЛ:
Таким чином топ-16 вітчизняних футбольних команд склали:
В історії вітчизняного футболу було декілька випадків, коли команди, що пробивались до еліти за спортивним принципом, так і не підвищилися в класі. Вони не зуміли пройти атестацію УПЛ – просто кажучи, не відповідали нормам найвищого дивізіону.
Тому щодо новачків еліти варто дочекатися офіційних рішень УАФ та УПЛ.
Раніше ми розповіли, хто з українських команд і в яких єврокубках гратиме в наступному сезоні.