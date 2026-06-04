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От Англии до Сан-Марино: полный список чемпионов европейских стран сезона-2025/26

12:26 04.06.2026 Чт
3 мин
Кто имеет больше всего титулов и где прогремели самые громкие сенсации
aimg Андрей Костенко
"Арсенал" на чемпионском параде в Лондоне (фото: x.com/Arsenal)

В европейском футболе завершился насыщенный и полный сенсаций клубный сезон-2025/26. В большинстве стран определились новые или действующие обладатели золотых наград, которые будут представлять свои ассоциации в еврокубках в следующем году.

О том, какие команды торжествовали в своих национальных первенствах - сообщает РБК-Украина.

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Триумфы и сенсации

В украинской Премьер-лиге донецкий "Шахтер" защитил свой статус сильнейшей команды страны, завоевав уже 16-е чемпионство в истории клуба. Наша ассоциация пока занимает 23-е место в общем рейтинге УЕФА.

За пределами Украины главным событием в топ-лигах стал долгожданный триумф лондонского "Арсенала", который завоевал свой 14-й титул чемпиона Англии впервые за последние 22 года. В Италии миланский "Интер" добыл 21-е Скудетто, а мюнхенская "Бавария" выиграла юбилейную 35-ю Салатницу в Германии. В Испании сильнее всех оказалась "Барселона" (29-й титул).

Кроме признанных грандов, этот сезон подарил Европе совершенно новых чемпионов-дебютантов, которые впервые в истории поднялись на вершину в своих странах. Среди них: швейцарский "Тун", шведский "Мьельбю", азербайджанский "Сабах", литовский "Кауно Жальгирис" и люксембургский "Атерт".

Полный список чемпионов

Ниже приведен полный перечень победителей национальных лиг, структурированный по актуальному месту стран в Таблице коэффициентов УЕФА (в скобках указано общее количество титулов в истории клуба):

Топ-10 европейских лиг:

  • 1. Англия - "Арсенал" (Лондон) (14 титул)
  • 2. Италия - "Интер" (Милан) (21)
  • 3. Испания - "Барселона" (29)
  • 4. Германия - "Бавария" (Мюнхен) (35)
  • 5. Франция - ПСЖ (Париж) (14)
  • 6. Португалия - "Порту" (31)
  • 7. Нидерланды - ПСВ (Эйндховен) (27)
  • 8. Бельгия - "Брюгге" (20)
  • 9. Турция - "Галатасарай" (Стамбул) (26)
  • 10. Чехия - "Славия" (Прага) (9)

"Мьельбю" - команда из рыбацкой деревни сенсационно триумфовала в Швеции (фото: x.com/MjallbyAIF)

Страны второго эшелона (11-25 места):

  • 11. Греция - АЕК (Афины) (14)
  • 12. Польша - "Лех" (Познань) (10)
  • 13. Дания - "Орхус" (6)
  • 14. Норвегия* - "Викинг" (Ставангер) (9)
  • 15. Кипр - "Омония" (Никосия) (22)
  • 16. Швейцария - "Тун" (1)
  • 17. Австрия - ЛАСК (Линц) (2)
  • 18. Шотландия - "Селтик" (Глазго) (56)
  • 19. Швеция* - "Мьельбю" (1)
  • 20. Хорватия - "Динамо" (Загреб) (26)
  • 21. Израиль - "Хапоэль" (Беэр-Шева) (6)
  • 22. Венгрия - "Дьер" (5)
  • 23. Украина - "Шахтер" (Донецк) (16)
  • 24. Сербия - "Црвена Звезда" (Белград) (12)
  • 25. Румыния - "Университатя" (Крайова) (5)

"Шахтер" - 16-кратный чемпион Украины (фото: ФК "Шахтер")

Страны третьего эшелона (26-55 места):

  • 26. Словения - "Целе" (3)
  • 27. Азербайджан - "Сабах" (Баку) (1)
  • 29. Словакия - "Слован" (Братислава) (24)
  • 30. Болгария - "Левски" (София) (27)
  • 31. Ирландия* - "Шемрок Роверс" (Дублин) (22)
  • 32. Исландия - "Викингур" (Рейкьявик) (8)
  • 33. Армения - "Арарат-Армения" (Ереван) (3)
  • 34. Молдова - "Петрокуб" (Хинчешты) (2)
  • 35. Финляндия - "КуПС" (Куопио) (8)
  • 36. Косово - "Дрита" (Гьилани) (5)
  • 37. Казахстан* - "Кайрат" (Алматы) (5)
  • 38. Босния и Герцеговина - "Борац" (Баня-Лука) (4)
  • 39. Латвия* - "Рига" (4)
  • 40. Фарерские острова* - "Клаксвик" (22)
  • 41. Мальта - "Флориана" (27)
  • 42. Лихтенштейн** - "Вадуц" (54)
  • 43. Эстония* - "Флора" (Таллинн) (16)
  • 44. Албания - "Эгнатия" (Ррогожине) (3)
  • 45. Северная Македония - "Вардар" (Скопье) (12)
  • 46. Литва* - "Кауно Жальгирис" (Каунас) (1)
  • 47. Северная Ирландия - "Ларн" (3)
  • 48. Гибралтар - "Линкольн Ред Импс" (30)
  • 49. Андорра - "Интер" (Эскальдес-Энгордань) (5)
  • 51. Люксембург - "Атерт" (Биссен) (1)
  • 52. Черногория - "Сутьеска" (Никшич) (6)
  • 53. Грузия* - "Иберия 1999" (Тбилиси) (3)
  • 54. Уэльс - "Нью-Сейнтс" (Ллансантфрайд) (18)
  • 55. Сан-Марино - "Тре Фьори" (Фьорентино) (9)

Примечание:

* - страны, где внутренний чемпионат проводится по системе "весна-осень".

** - "Вадуц" представляет Лихтенштейн в еврокубках в качестве победителя национального Кубка, поскольку собственной футбольной лиги в стране нет (клубы выступают в чемпионате Швейцарии).

Ранее определились все обладатели прямых путевок в Лигу чемпионов-2026/27.

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