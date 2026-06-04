От Англии до Сан-Марино: полный список чемпионов европейских стран сезона-2025/26

В европейском футболе завершился насыщенный и полный сенсаций клубный сезон-2025/26. В большинстве стран определились новые или действующие обладатели золотых наград, которые будут представлять свои ассоциации в еврокубках в следующем году.
О том, какие команды торжествовали в своих национальных первенствах - сообщает РБК-Украина.
В украинской Премьер-лиге донецкий "Шахтер" защитил свой статус сильнейшей команды страны, завоевав уже 16-е чемпионство в истории клуба. Наша ассоциация пока занимает 23-е место в общем рейтинге УЕФА.
За пределами Украины главным событием в топ-лигах стал долгожданный триумф лондонского "Арсенала", который завоевал свой 14-й титул чемпиона Англии впервые за последние 22 года. В Италии миланский "Интер" добыл 21-е Скудетто, а мюнхенская "Бавария" выиграла юбилейную 35-ю Салатницу в Германии. В Испании сильнее всех оказалась "Барселона" (29-й титул).
Кроме признанных грандов, этот сезон подарил Европе совершенно новых чемпионов-дебютантов, которые впервые в истории поднялись на вершину в своих странах. Среди них: швейцарский "Тун", шведский "Мьельбю", азербайджанский "Сабах", литовский "Кауно Жальгирис" и люксембургский "Атерт".
Ниже приведен полный перечень победителей национальных лиг, структурированный по актуальному месту стран в Таблице коэффициентов УЕФА (в скобках указано общее количество титулов в истории клуба):
"Мьельбю" - команда из рыбацкой деревни сенсационно триумфовала в Швеции (фото: x.com/MjallbyAIF)
"Шахтер" - 16-кратный чемпион Украины (фото: ФК "Шахтер")
Примечание:
* - страны, где внутренний чемпионат проводится по системе "весна-осень".
** - "Вадуц" представляет Лихтенштейн в еврокубках в качестве победителя национального Кубка, поскольку собственной футбольной лиги в стране нет (клубы выступают в чемпионате Швейцарии).
Ранее определились все обладатели прямых путевок в Лигу чемпионов-2026/27.