Від Англії до Сан-Марино: повний список чемпіонів європейських країн сезону-2025/26

У європейському футболі завершився насичений та повний сенсацій клубний сезон-2025/26. У більшості країн визначилися нові або чинні володарі золотих нагород, які представлятимуть свої асоціації у єврокубках наступного року.
Про те, які команди тріумфували у своїх національних першостях – повідомляє РБК-Україна.
В українській Прем'єр-лізі донецький "Шахтар" захистив свій статус найсильнішої команди країни, завоювавши вже 16-те чемпіонство в історії клубу. Наша асоціація наразі посідає 23-тє місце в загальному рейтингу УЄФА.
Поза межами України головною подією в топ-лігах став довгоочікуваний тріумф лондонського "Арсенала", який виборов свій 14-й титул чемпіона Англії вперше за останні 22 роки. В Італії міланський "Інтер" здобув 21-ше Скудетто, а мюнхенська "Баварія" виграла ювілейну 35-ту Салатницю в Німеччині. В Іспанії сильнішою за всіх виявилася "Барселона" (29-й титул).
Окрім визнаних грандів, цей сезон подарував Європі абсолютно нових чемпіонів-дебютантів, які вперше в історії піднялися на вершину у своїх країнах. Серед них: швейцарський "Тун", шведський "М'єльбю", азербайджанський "Сабах", литовський "Кауно Жальгіріс" та люксембурзький "Атерт".
Нижче наведено повний перелік переможців національних ліг, структурований за актуальним місцем країн у Таблиці коефіцієнтів УЄФА (у дужках вказано загальну кількість титулів в історії клубу):
"М'єльбю" – команда з рибацького села сенсаційно тріумфувала у Швеції (фото: x.com/MjallbyAIF)
"Шахтар" – 16-разовий чемпіон України (фото: ФК "Шахтар")
Примітка:
* – країни, де внутрішній чемпіонат проводиться за системою "весна-осінь".
** – "Вадуц" представляє Ліхтенштейн у єврокубках як переможець національного Кубка, оскільки власної футбольної ліги в країні немає (клуби виступають у чемпіонаті Швейцарії).
Раніше визначилися всі володарі прямих путівок до Ліги чемпіонів-2026/27.