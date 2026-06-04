Від Англії до Сан-Марино: повний список чемпіонів європейських країн сезону-2025/26

Тріумфи та сенсації

В українській Прем'єр-лізі донецький "Шахтар" захистив свій статус найсильнішої команди країни, завоювавши вже 16-те чемпіонство в історії клубу. Наша асоціація наразі посідає 23-тє місце в загальному рейтингу УЄФА.

Поза межами України головною подією в топ-лігах став довгоочікуваний тріумф лондонського "Арсенала", який виборов свій 14-й титул чемпіона Англії вперше за останні 22 роки. В Італії міланський "Інтер" здобув 21-ше Скудетто, а мюнхенська "Баварія" виграла ювілейну 35-ту Салатницю в Німеччині. В Іспанії сильнішою за всіх виявилася "Барселона" (29-й титул).

Окрім визнаних грандів, цей сезон подарував Європі абсолютно нових чемпіонів-дебютантів, які вперше в історії піднялися на вершину у своїх країнах. Серед них: швейцарський "Тун", шведський "М'єльбю", азербайджанський "Сабах", литовський "Кауно Жальгіріс" та люксембурзький "Атерт".

Повний список чемпіонів

Нижче наведено повний перелік переможців національних ліг, структурований за актуальним місцем країн у Таблиці коефіцієнтів УЄФА (у дужках вказано загальну кількість титулів в історії клубу):

Топ-10 європейських ліг:

1. Англія – "Арсенал" (Лондон) (14 титул)

– "Арсенал" (Лондон) (14 титул) 2. Італія – "Інтер" (Мілан) (21)

– "Інтер" (Мілан) (21) 3. Іспанія – "Барселона" (29)

– "Барселона" (29) 4. Німеччина – "Баварія" (Мюнхен) (35)

– "Баварія" (Мюнхен) (35) 5. Франція – ПСЖ (Париж) (14)

– ПСЖ (Париж) (14) 6. Португалія – "Порту" (31)

– "Порту" (31) 7. Нідерланди – ПСВ (Ейндховен) (27)

– ПСВ (Ейндховен) (27) 8. Бельгія – "Брюгге" (20)

– "Брюгге" (20) 9. Туреччина – "Галатасарай" (Стамбул) (26)

– "Галатасарай" (Стамбул) (26) 10. Чехія – "Славія" (Прага) (9)

"М'єльбю" – команда з рибацького села сенсаційно тріумфувала у Швеції (фото: x.com/MjallbyAIF)

Країни другого ешелону (11-25 місця):

11. Греція – АЕК (Афіни) (14)

– АЕК (Афіни) (14) 12. Польща – "Лех" (Познань) (10)

– "Лех" (Познань) (10) 13. Данія – "Орхус" (6)

– "Орхус" (6) 14. Норвегія* – "Вікінг" (Ставангер) (9)

– "Вікінг" (Ставангер) (9) 15. Кіпр – "Омонія" (Нікосія) (22)

– "Омонія" (Нікосія) (22) 16. Швейцарія – "Тун" (1)

– "Тун" (1) 17. Австрія – ЛАСК (Лінц) (2)

– ЛАСК (Лінц) (2) 18. Шотландія – "Селтік" (Глазго) (56)

– "Селтік" (Глазго) (56) 19. Швеція* – "М'єльбю" (1)

– "М'єльбю" (1) 20. Хорватія – "Динамо" (Загреб) (26)

– "Динамо" (Загреб) (26) 21. Ізраїль – "Хапоель" (Беер-Шева) (6)

– "Хапоель" (Беер-Шева) (6) 22. Угорщина – "Дьєр" (5)

– "Дьєр" (5) 23. Україна – "Шахтар" (Донецьк) (16)

– "Шахтар" (Донецьк) (16) 24. Сербія – "Црвена Звезда" (Белград) (12)

– "Црвена Звезда" (Белград) (12) 25. Румунія – "Університатя" (Крайова) (5)

"Шахтар" – 16-разовий чемпіон України (фото: ФК "Шахтар")

Країни третього ешелону (26–55 місця):

26. Словенія – "Целє" (3)

– "Целє" (3) 27. Азербайджан – "Сабах" (Баку) (1)

– "Сабах" (Баку) (1) 29. Словаччина – "Слован" (Братислава) (24)

– "Слован" (Братислава) (24) 30. Болгарія – "Левські" (Софія) (27)

– "Левські" (Софія) (27) 31. Ірландія* – "Шемрок Роверс" (Дублін) (22)

– "Шемрок Роверс" (Дублін) (22) 32. Ісландія – "Вікінгур" (Рейк'явік) (8)

– "Вікінгур" (Рейк'явік) (8) 33. Вірменія – "Арарат-Арменія" (Єреван) (3)

– "Арарат-Арменія" (Єреван) (3) 34. Молдова – "Петрокуб" (Хинчешти) (2)

– "Петрокуб" (Хинчешти) (2) 35. Фінляндія – "КуПС" (Куопіо) (8)

– "КуПС" (Куопіо) (8) 36. Косово – "Дріта" (Г'їлані) (5)

– "Дріта" (Г'їлані) (5) 37. Казахстан* – "Кайрат" (Алмати) (5)

– "Кайрат" (Алмати) (5) 38. Боснія і Герцеговина – "Борац" (Баня-Лука) (4)

– "Борац" (Баня-Лука) (4) 39. Латвія* – "Рига" (4)

– "Рига" (4) 40. Фарерські острови* – "Клаксвік" (22)

– "Клаксвік" (22) 41. Мальта – "Флоріана" (27)

– "Флоріана" (27) 42. Ліхтенштейн** – "Вадуц" (54)

– "Вадуц" (54) 43. Естонія* – "Флора" (Таллінн) (16)

– "Флора" (Таллінн) (16) 44. Албанія – "Егнатія" (Ррогожине) (3)

– "Егнатія" (Ррогожине) (3) 45. Північна Македонія – "Вардар" (Скоп'є) (12)

– "Вардар" (Скоп'є) (12) 46. Литва* – "Кауно Жальгіріс" (Каунас) (1)

– "Кауно Жальгіріс" (Каунас) (1) 47. Північна Ірландія – "Ларн" (3)

– "Ларн" (3) 48. Гібралтар – "Лінкольн Ред Імпс" (30)

– "Лінкольн Ред Імпс" (30) 49. Андорра – "Інтер" (Ескальдес-Енгордань) (5)

– "Інтер" (Ескальдес-Енгордань) (5) 51. Люксембург – "Атерт" (Біссен) (1)

– "Атерт" (Біссен) (1) 52. Чорногорія – "Сутьєска" (Никшич) (6)

– "Сутьєска" (Никшич) (6) 53. Грузія* – "Іберія 1999" (Тбілісі) (3)

– "Іберія 1999" (Тбілісі) (3) 54. Уельс – "Нью-Сейнтс" (Ллансантфрайд) (18)

– "Нью-Сейнтс" (Ллансантфрайд) (18) 55. Сан-Марино – "Тре Фйорі" (Фйорентіно) (9)

Примітка:

* – країни, де внутрішній чемпіонат проводиться за системою "весна-осінь".

** – "Вадуц" представляє Ліхтенштейн у єврокубках як переможець національного Кубка, оскільки власної футбольної ліги в країні немає (клуби виступають у чемпіонаті Швейцарії).