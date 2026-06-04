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Від Англії до Сан-Марино: повний список чемпіонів європейських країн сезону-2025/26

12:26 04.06.2026 Чт
3 хв
Хто має найбільше титулів та де прогриміли найгучніші сенсації
aimg Андрій Костенко
"Арсенал" на чемпіонському параді у Лондоні (фото: x.com/Arsenal)

У європейському футболі завершився насичений та повний сенсацій клубний сезон-2025/26. У більшості країн визначилися нові або чинні володарі золотих нагород, які представлятимуть свої асоціації у єврокубках наступного року.

Про те, які команди тріумфували у своїх національних першостях – повідомляє РБК-Україна.

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Тріумфи та сенсації

В українській Прем'єр-лізі донецький "Шахтар" захистив свій статус найсильнішої команди країни, завоювавши вже 16-те чемпіонство в історії клубу. Наша асоціація наразі посідає 23-тє місце в загальному рейтингу УЄФА.

Поза межами України головною подією в топ-лігах став довгоочікуваний тріумф лондонського "Арсенала", який виборов свій 14-й титул чемпіона Англії вперше за останні 22 роки. В Італії міланський "Інтер" здобув 21-ше Скудетто, а мюнхенська "Баварія" виграла ювілейну 35-ту Салатницю в Німеччині. В Іспанії сильнішою за всіх виявилася "Барселона" (29-й титул).

Окрім визнаних грандів, цей сезон подарував Європі абсолютно нових чемпіонів-дебютантів, які вперше в історії піднялися на вершину у своїх країнах. Серед них: швейцарський "Тун", шведський "М'єльбю", азербайджанський "Сабах", литовський "Кауно Жальгіріс" та люксембурзький "Атерт".

Повний список чемпіонів

Нижче наведено повний перелік переможців національних ліг, структурований за актуальним місцем країн у Таблиці коефіцієнтів УЄФА (у дужках вказано загальну кількість титулів в історії клубу):

Топ-10 європейських ліг:

  • 1. Англія – "Арсенал" (Лондон) (14 титул)
  • 2. Італія – "Інтер" (Мілан) (21)
  • 3. Іспанія – "Барселона" (29)
  • 4. Німеччина – "Баварія" (Мюнхен) (35)
  • 5. Франція – ПСЖ (Париж) (14)
  • 6. Португалія – "Порту" (31)
  • 7. Нідерланди – ПСВ (Ейндховен) (27)
  • 8. Бельгія – "Брюгге" (20)
  • 9. Туреччина – "Галатасарай" (Стамбул) (26)
  • 10. Чехія – "Славія" (Прага) (9)

"М'єльбю" – команда з рибацького села сенсаційно тріумфувала у Швеції (фото: x.com/MjallbyAIF)

Країни другого ешелону (11-25 місця):

  • 11. Греція – АЕК (Афіни) (14)
  • 12. Польща – "Лех" (Познань) (10)
  • 13. Данія – "Орхус" (6)
  • 14. Норвегія* – "Вікінг" (Ставангер) (9)
  • 15. Кіпр – "Омонія" (Нікосія) (22)
  • 16. Швейцарія – "Тун" (1)
  • 17. Австрія – ЛАСК (Лінц) (2)
  • 18. Шотландія – "Селтік" (Глазго) (56)
  • 19. Швеція* – "М'єльбю" (1)
  • 20. Хорватія – "Динамо" (Загреб) (26)
  • 21. Ізраїль – "Хапоель" (Беер-Шева) (6)
  • 22. Угорщина – "Дьєр" (5)
  • 23. Україна – "Шахтар" (Донецьк) (16)
  • 24. Сербія – "Црвена Звезда" (Белград) (12)
  • 25. Румунія – "Університатя" (Крайова) (5)

"Шахтар" – 16-разовий чемпіон України (фото: ФК "Шахтар")

Країни третього ешелону (26–55 місця):

  • 26. Словенія – "Целє" (3)
  • 27. Азербайджан – "Сабах" (Баку) (1)
  • 29. Словаччина – "Слован" (Братислава) (24)
  • 30. Болгарія – "Левські" (Софія) (27)
  • 31. Ірландія* – "Шемрок Роверс" (Дублін) (22)
  • 32. Ісландія – "Вікінгур" (Рейк'явік) (8)
  • 33. Вірменія – "Арарат-Арменія" (Єреван) (3)
  • 34. Молдова – "Петрокуб" (Хинчешти) (2)
  • 35. Фінляндія – "КуПС" (Куопіо) (8)
  • 36. Косово – "Дріта" (Г'їлані) (5)
  • 37. Казахстан* – "Кайрат" (Алмати) (5)
  • 38. Боснія і Герцеговина – "Борац" (Баня-Лука) (4)
  • 39. Латвія* – "Рига" (4)
  • 40. Фарерські острови* – "Клаксвік" (22)
  • 41. Мальта – "Флоріана" (27)
  • 42. Ліхтенштейн** – "Вадуц" (54)
  • 43. Естонія* – "Флора" (Таллінн) (16)
  • 44. Албанія – "Егнатія" (Ррогожине) (3)
  • 45. Північна Македонія – "Вардар" (Скоп'є) (12)
  • 46. Литва* – "Кауно Жальгіріс" (Каунас) (1)
  • 47. Північна Ірландія – "Ларн" (3)
  • 48. Гібралтар – "Лінкольн Ред Імпс" (30)
  • 49. Андорра – "Інтер" (Ескальдес-Енгордань) (5)
  • 51. Люксембург – "Атерт" (Біссен) (1)
  • 52. Чорногорія – "Сутьєска" (Никшич) (6)
  • 53. Грузія* – "Іберія 1999" (Тбілісі) (3)
  • 54. Уельс – "Нью-Сейнтс" (Ллансантфрайд) (18)
  • 55. Сан-Марино – "Тре Фйорі" (Фйорентіно) (9)

Примітка:

* – країни, де внутрішній чемпіонат проводиться за системою "весна-осінь".

** – "Вадуц" представляє Ліхтенштейн у єврокубках як переможець національного Кубка, оскільки власної футбольної ліги в країні немає (клуби виступають у чемпіонаті Швейцарії).

Раніше визначилися всі володарі прямих путівок до Ліги чемпіонів-2026/27.

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