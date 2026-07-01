Всего 20 минут на поле: "Аякс" официально объявил об уходе Александра Зинченко

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт нидерландского клуба.

Прощание в Амстердаме и кадровая чистка

29-летний украинский футболист покинул нидерландский гранд в статусе свободного агента, поскольку стороны решили не продлевать контракт, истекающий 30 июня 2026 года.

Вместе с украинским защитником столичную команду также официально покинули голкипер Витезслав Ярош и защитник Такехиро Томиясу. Руководство "евреев" поблагодарило легионеров за профессионализм.

"Мы хотели бы поблагодарить Витезслава, Такехиро и Александра за их преданность и вклад в клуб, и пожелать им успехов на следующем этапе их карьеры", - говорится в официальном сообщении пресс-службы амстердамцев.

Ajax может подтвердить, что Витежслав Jaroš, Takehiro Tomiyasu и Александер Zinchenko будет состоять из club, когда свои контракты expire на 30 июня, следуя за конец 2025/26.



Мы можем понять, что Vítězslav, Takehiro и Олександр для их комментаций и contribution для… pic.twitter.com/DXmrMp4WsA — AFC Ajax (@AFCAjax) Июнь 30, 2026

Напомним, Александр Зинченко перешел в "Аяксу" из лондонского "Арсенала" совсем недавно - 1 февраля 2026 года.

Тогда боссы клуба рассчитывали на мгновенный эффект от опыта левого защитника в АПЛ для борьбы за зону Лиги чемпионов.

Однако из-за тяжелого повреждения украинец успел принять участие только в 2-х матчах, суммарно наиграв 20 минут, и не отметился результативными действиями.

Ранее в отечественных СМИ активно распространялась информация о вероятном громком трансфере игрока в житомирское "Полесье", однако впоследствии в прессе эти слухи окончательно опровергли. Сейчас футболист находится в поисках нового клуба.